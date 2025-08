Rosángela Espinoza se encuentra en tierras chilenas, donde disfruta de la nieve en el complejo termal de Chillán. A través de sus historias de Instagram, la integrante de 'Esto es guerra' compartió los momentos románticos que estaría viviendo junto a su novio, el empresario Edgard San Martín, con quien recientemente confirmó su relación tras haber sido visto en el cumpleaños de la influencer.

La popular 'Chica selfie' se muestra más enamorada que nunca e incluso se animó a preparar un plato peruano, demostrando su destreza en la cocina. Cocinó lomo saltado y compartió el resultado con sus seguidores. “Me falló el ají amarillo, no encontré en Chile. Igual le eché su cremita de ají que traje de Perú”, escribió en sus historias.

Rosángela Espinoza estaría pasando momentos especiales con su novio en Chile

La chica reality compartió en redes sociales cómo vienen siendo sus días en Chile, donde se le ve muy feliz y acompañada, aparentemente, de su novio. A pesar del intenso frío, la influencer reveló que la casa en la que se está hospedando cuenta con calefacción gracias a estufas antiguas que requieren leña para mantenerse encendidas. “La casita tiene estufas de leña. Para estar calentitos”, escribió junto a un emoji de corazón, lo que deja entrever que estaría disfrutando de la experiencia en compañía de su pareja.

Además de mostrar que habría cocinado para su novio, Rosángela Espinoza compartió cómo pasa sus días entre juegos de cartas, la visita de perritos de la zona y hasta se animó a partir leña para la estufa. “Si no me peleo con la ‘Dejo’, me peleo con la leña”, bromeó en referencia a Karen Dejo, su compañera en ‘Esto es guerra’, con quien ha tenido algunos enfrentamientos dentro del reality.

Rosángela Espinoza elogia la gastronomía chilena

Tras confirmar su relación sentimental con un empresario chileno, Rosángela Espinoza fue blanco de bromas por parte de sus compañeros de 'Esto es guerra', quienes no tardaron en comentar su romance a distancia con el extranjero.

Lejos de incomodarse, la influencer aprovechó el momento para invitar a los peruanos a conocer Chile y disfrutar de su cultura. Además, no dudó en elogiar al país sureño. “Chile es un país tan hermoso que los invito a todos los peruanos a visitarlo. De verdad que sí, su comida y todo lo demás es delicioso”, expresó.