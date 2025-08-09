HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?
Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     
Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos
Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos     Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos     Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos     
USA

La popularidad de los Labubu podría ser un indicio de una recesión económica inminente en EEUU, advierte experto

Los Labubu se han convertido en símbolos de estatus entre los jóvenes, vendiéndose entre US$20 y US$40 en Estados Unidos.

Los muñecos Labubus son convirtieron en un éxito comercial en Estados Unidos.
Los muñecos Labubus son convirtieron en un éxito comercial en Estados Unidos. | Composición LR

Durante una entrevista para The New York Post, David Lang, presidente del Departamento de Economía de la Universidad Estatal de Sacramento, advirtió que el auge popular de los muñecos Labubu podría estar relacionado con los signos previos a una recesión económica en Estados Unidos.

Estos pequeños juguetes de diseño, que se han convertido en un símbolo de estatus entre consumidores jóvenes, que se venden entre US$20 y US$40, podrían ser una manifestación de un patrón de comportamiento habitual en tiempos de incertidumbre económica llamado “índice del lápiz labial”.

PUEDES VER: Petro confronta a Trump por querer "bombardear Colombia" al atacar cárteles de droga de América Latina: "La soberanía existe"

lr.pe

¿Por qué los Labubu podrían ser el inicio de una recesión económica en Estados Unidos?

Según Lang, los Labubu no solo son juguetes, sino símbolos de una actitud consumista que se observa con frecuencia en períodos de incertidumbre económica. Esto se debe a que los consumidores recurren a estos pequeños productos de lujo, como los muñecos de moda, es una señal de que están restringiendo otros gastos mayores, como vacaciones o compras de artículos de lujo costosos.

“Cuando vemos este tipo de locura en un clima económico incierto, donde la confianza del consumidor es, en el mejor de los casos, desigual y llena de ansiedad, es difícil no mirar esto y tratar de pensar, 'bueno, ¿la gente está siendo racional?’”, señaló Lang. A pesar de que muchos podrían ver la popularidad de los Labubu como una moda pasajera.

El economista cree que su aumento de demanda refleja una estrategia de consumo que podría ser una respuesta a una recesión económica potencial.

PUEDES VER: Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

lr.pe

¿Por qué los Labubu son tan populares?

Los Labubu son muñecos diseñados por el artista de Hong Kong Kasing Lung, inspirados en la mitología nórdica. Estos personajes, con dientes afilados, expresión traviesa y disfraces tiernos, se convirtieron en una auténtica sensación en las calles de Estados Unidos y el resto del mundo.

Los precios de estos muñecos dependen de la exclusividad de los mismos, lo que los convierte en un artículo relativamente accesible en comparación con otros productos de lujo. Los Labubu se venden principalmente a través de la plataforma Pop Mart, donde los fanáticos hacen largas filas para obtenerlos. Algunos pueden costar miles de dólares.

Notas relacionadas
El destino final de John Edward Jones, quien murió atrapado para siempre en una cueva de EEUU: duró 27 horas con vida

El destino final de John Edward Jones, quien murió atrapado para siempre en una cueva de EEUU: duró 27 horas con vida

LEER MÁS
Corte de EEUU anula fallo de desacato contra Gobierno de Trump por deportar venezolanos a megaprisión de El Salvador

Corte de EEUU anula fallo de desacato contra Gobierno de Trump por deportar venezolanos a megaprisión de El Salvador

LEER MÁS
Periodista peruano es arrestado en EEUU y enviado a la cárcel de Alligator Alcatraz: familia denuncia abuso migratorio

Periodista peruano es arrestado en EEUU y enviado a la cárcel de Alligator Alcatraz: familia denuncia abuso migratorio

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

LEER MÁS
Robo de Labubus: delincuentes se llevan más de US$30.000 en mercancía del peluche de moda en una tienda de EEUU

Robo de Labubus: delincuentes se llevan más de US$30.000 en mercancía del peluche de moda en una tienda de EEUU

LEER MÁS
Mujer deja su empleo de tecnología en Estados Unidos para vivir desde cero en Barcelona: "Me cambió para mejor"

Mujer deja su empleo de tecnología en Estados Unidos para vivir desde cero en Barcelona: "Me cambió para mejor"

LEER MÁS
Venezolano quiso asesinar a peruano por infidelidad de su esposa, no lo halló y mató a 3 latinos: está libre en EEUU tras ser repatriado

Venezolano quiso asesinar a peruano por infidelidad de su esposa, no lo halló y mató a 3 latinos: está libre en EEUU tras ser repatriado

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

La popular frase del siglo XX utilizada en películas, telenovelas y caricaturas de Estados Unidos hasta la actualidad

¿Tu celular es Android? Este ajuste oculto mejora el rendimiento del teléfono y lo hace más rápido

USA

Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

Robo de Labubus: delincuentes se llevan más de US$30.000 en mercancía del peluche de moda en una tienda de EEUU

Mujer deja su empleo de tecnología en Estados Unidos para vivir desde cero en Barcelona: "Me cambió para mejor"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota