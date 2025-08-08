Bonos Activos últimas noticias de HOY, 8 de agosto: Bono Único Familiar y próximos subsidios del Sistema Patria para agosto con aumento
En los primeros días, continuará el cumplimiento del calendario de pagos del Sistema Patria, lo que incluirá la distribución del Bono Único Familiar de agosto 2025. Luego, se procederá con la entrega del Bono de Guerra.
A partir de agosto de 2025, se inició la distribución mensual de los bonos a través del Sistema Patria, como parte de las medidas implementadas por el Gobierno de Nicolás Maduro para apoyar a los sectores más vulnerables ante la crisis económica. Estos subsidios incluyen ajustes en sus montos con el fin de mitigar los efectos de la inflación.
En este momento, ya está disponible el Bono Único Familiar de agosto 2025, y en los próximos días se llevará a cabo el pago del Bono de Guerra correspondiente a dicho mes.
Bonos Sistema Patria, agosto: ¿qué pago cayó?
La distribución del Bono Único Familiar de agosto 2025 ya está en marcha a través del Sistema Patria. La confirmación de esta acción se dio el lunes 4, a través de los canales oficiales, como el grupo de Telegram Canal Patria Digital y la cuenta Bonos Protectores Social al Pueblo en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter).
El monto asignado en esta ocasión es de 1.890 bolívares, lo que representa 15 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
Anuncio del Bono Único Familiar de agosto 2025. Foto: Canal Patria Digital
¿Qué bonos de agosto 2025 llegarán vía Sistema Patria?
Próximamente, el Gobierno de Nicolás Maduro dará inicio a la distribución de estos bonos mediante el Sistema Patria:
- Bono Corresponsabilidad y Formación
- Bono de Guerra para trabajadores públicos
- Bono de Guerra para jubilados
- Bono de Guerra para pensionados.
¿Cómo cobrar los bonos de agosto 2025 en Patria?
- Inicia sesión en la Plataforma Patria.
- Haz clic en "Monedero" y luego en "Retiro de fondos".
- Indica el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
- Presiona "Continuar" y luego "Aceptar".
- El sistema te avisará que la operación fue un éxito. ¡Listo!