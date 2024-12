Se sabe que Ricardo Morán se alejó de la televisión peruana a inicios de 2021, cuando decidió tomarse una licencia de su rol como jurado en el recordado programa ‘Yo soy’ para dedicarse a sus hijos y disfrutar de su paternidad. Desde entonces, han pasado aproximadamente cuatro años desde su retiro de la pantalla chica.

En enero de 2021, Ricardo Morán, durante una interacción con sus seguidores en Instagram, comentó que no había encontrado el amor verdadero y que no estaba enfocado en buscar pareja, ya que sus prioridades se centraban en sus hijos.

PUEDES VER: Ricardo Morán aparece con pierna vendada en sus redes y preocupa a sus seguidores

¿No está desesperado por encontrar el amor?

En una reciente entrevista con el diario Trome, Ricardo Morán confesó que lleva varios años soltero y no ha buscado el amor hasta el momento, por decisión propia.

“Llevo ocho años solo. Añoro enamorarme, pero siento que la familia y la paternidad han llenado un espacio de mi vida (...) Si voy a estar con alguien, esa persona es quien debe hacer la ‘chamba’”, señaló el expresentador de televisión.

En esa misma línea, Ricardo Morán aseguró que no sale a buscar pareja, lo que ha minimizado sus oportunidades de tener una relación seria.

“No estoy saliendo de noche y menos a buscar pareja. Las reuniones de padres de familia del nido de mis hijos son mis juergas. Quien tenga interés en mí, que se haga notar. Que toque la puerta y me llame. No estoy de ‘cazador’, aunque lo he sido”, agregó al respecto.

Ricardo Morán sobre el contenido en televisión

Hace unos días, Ricardo Morán compartió su perspectiva sobre la relevancia de crear contenido de calidad que sea apto para toda la familia. Con un enfoque positivo, afirmó que la producción de programas que puedan ser disfrutados por todos los miembros del hogar no resulta difícil, siempre que se dé prioridad a valores universales, se utilicen narrativas innovadoras y se adopte un enfoque inclusivo.

“Para mí no es difícil hacer televisión para toda la familia, más ahora que tengo una familia. Es algo que me nace, hacemos programas que a nosotros nos gustaría ver y nuestros programas pasan cosas en las que nos sentimos cómodos. Preferimos sentirnos cómodos con eso y con que la gente tenga vínculo con lo que hacemos”, confesó en entrevista con el programa ‘Así somos’ de RPP.