Espectáculos

Exintegrante de ‘EEG’, Fiorella Chirichigno, da el sí y comparte emotivo momento con su esposo

La exchica reality, Fiorella Chirichigno, celebró su unión matrimonial con su pareja alemán en un evento privado, rodeada de familiares y amigos.

Exintegrante de 'EEG', Fiorella Chirichigno, da el sí y comparte emotivo momento con su esposo
Exintegrante de ‘EEG’, Fiorella Chirichigno, da el sí y comparte emotivo momento con su esposo

Fiorella Chirichigno, conocida por su participación en ‘Esto es Guerra’ y otros realitys peruanos, contrajo matrimonio este viernes en una ceremonia de carácter íntimo. Familiares cercanos y amigos de confianza fueron testigos del acontecimiento.

La modelo, quien se convirtió en madre en octubre, compartió fotografías del evento en redes sociales. Las imágenes muestran a la pareja en instantes románticos, reflejando la emoción y la alegría del día especial.

ABUNDANCIA Y ÁNGELES: LA ENERGÍA QUE SE MUEVE EN NAVIDAD JUNTO A SOFÍA ARANCIBIA | ASTROMOOD

PUEDES VER: Expareja de Paolo Guerrero se emociona al revelar el sexo de su primer bebé: 'Con la bendición de Dios'

lr.pe

Celebridades acompañan a Fiorella Chirichigno en su boda

Entre los invitados destacaron figuras del medio artístico, como María Grazia Gamarra, actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’, y Stephanie Cayo, amiga cercana de Fiorella. Ambas compartieron la felicidad de la novia y su esposo durante la ceremonia.

María Grazia publicó un mensaje junto a un video del pastel y los recién casados: “Que se cumplan todos sus deseos y que el amor que se tienen, crezca cada día más. Los quiero muchísimo”, mostrando su apoyo y cariño.

PUEDES VER: Fiorella Chirichigno, exparticipante de 'Esto es guerra', anuncia el nacimiento de su bebé con novio alemán

lr.pe

Nueva etapa junto a su primer hijo Oliver

La boda se realizó meses después del nacimiento de Oliver, primer hijo de Fiorella y su esposo. La noticia fue anunciada en octubre a través de Instagram, donde la exchica reality compartió su alegría y emoción.

Fiorella escribió: “Han pasado cosas amigas…. Me he enamorado de otro hombre, es un bebé que tengo en brazos y se llama Oliver ¡Ya les contaré! Pero confirmo esto…. Anótalo hermana”, marcando el inicio de una nueva etapa familiar.

'Cotito' Rueda, exintegrante de 'Combate', se quiebra al revelar el momento más duro de su vida: "Perdí un bebé"

‘Cotito’ Rueda, exintegrante de ‘Combate’, se quiebra al revelar el momento más duro de su vida: “Perdí un bebé”

Renzo Spraggon, exchico reality argentino, pierde residencia y no puede entrar al Perú: "Es mi segunda casa"

Renzo Spraggon, exchico reality argentino, pierde residencia y no puede entrar al Perú: “Es mi segunda casa”

César BK denuncia agresión en reality colombiano 'Titanes del Olimpo': "Espero que tomen la decisión correcta"

César BK denuncia agresión en reality colombiano ‘Titanes del Olimpo’: “Espero que tomen la decisión correcta”

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Jessica Tapia vuelve a Perú tras dejar a su familia por amor y hace dura confesión: "El matrimonio desgasta"

Jessica Tapia vuelve a Perú tras dejar a su familia por amor y hace dura confesión: "El matrimonio desgasta"

¿Quién es Gabriela Villanueva, la imitadora de Michael Jackson que se consagró como ganadora de la segunda temporada de 'Yo soy' 2025?

¿Quién es Gabriela Villanueva, la imitadora de Michael Jackson que se consagró como ganadora de la segunda temporada de 'Yo soy' 2025?

Final de 'Yo soy' 2025 segunda temporada: Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, ganó el primer lugar

Final de 'Yo soy' 2025 segunda temporada: Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, ganó el primer lugar

La 'Chola Chabuca' entrega premio a Christian Cueva y Pamela Franco como "la pareja del 2025" y las redes explotan: "El chiste del año"

La ‘Chola Chabuca’ entrega premio a Christian Cueva y Pamela Franco como “la pareja del 2025” y las redes explotan: “El chiste del año”

¡La mejor de la temporada! Imitadora de Michael Jackson se coronó campeona de 'Yo soy' 2025

¡La mejor de la temporada! Imitadora de Michael Jackson se coronó campeona de ‘Yo soy’ 2025

Fernando Díaz cuenta cómo reaccionó su esposa cuando lo vincularon con Maju Mantilla: "Me estaban difamando"

Fernando Díaz cuenta cómo reaccionó su esposa cuando lo vincularon con Maju Mantilla: "Me estaban difamando"

Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Espectáculos

Salida de Ethel Pozo de 'América Hoy' genera reacciones entre fans de América TV: "Nos vamos a Panamericana"

Paul Michael, actual pareja de Pamela López, lanza mensaje a Christian Cueva y le pide que acelere el divorcio: "Que se apure para entregar el diamante"

Alejandra Baigorria & Said Palao, Natalia Salas & Sergio Coloma y las bodas más espectaculares de la farándula peruana 2025

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

