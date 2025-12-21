Exintegrante de ‘EEG’, Fiorella Chirichigno, da el sí y comparte emotivo momento con su esposo
La exchica reality, Fiorella Chirichigno, celebró su unión matrimonial con su pareja alemán en un evento privado, rodeada de familiares y amigos.
Fiorella Chirichigno, conocida por su participación en ‘Esto es Guerra’ y otros realitys peruanos, contrajo matrimonio este viernes en una ceremonia de carácter íntimo. Familiares cercanos y amigos de confianza fueron testigos del acontecimiento.
La modelo, quien se convirtió en madre en octubre, compartió fotografías del evento en redes sociales. Las imágenes muestran a la pareja en instantes románticos, reflejando la emoción y la alegría del día especial.
Celebridades acompañan a Fiorella Chirichigno en su boda
Entre los invitados destacaron figuras del medio artístico, como María Grazia Gamarra, actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’, y Stephanie Cayo, amiga cercana de Fiorella. Ambas compartieron la felicidad de la novia y su esposo durante la ceremonia.
María Grazia publicó un mensaje junto a un video del pastel y los recién casados: “Que se cumplan todos sus deseos y que el amor que se tienen, crezca cada día más. Los quiero muchísimo”, mostrando su apoyo y cariño.
Nueva etapa junto a su primer hijo Oliver
La boda se realizó meses después del nacimiento de Oliver, primer hijo de Fiorella y su esposo. La noticia fue anunciada en octubre a través de Instagram, donde la exchica reality compartió su alegría y emoción.
Fiorella escribió: “Han pasado cosas amigas…. Me he enamorado de otro hombre, es un bebé que tengo en brazos y se llama Oliver ¡Ya les contaré! Pero confirmo esto…. Anótalo hermana”, marcando el inicio de una nueva etapa familiar.