En una reciente entrevista, Edison Flores comentó cómo se vive internamente en Universitario de Deportes tras la obtención del Torneo Apertura, destacando la dificultad y el sacrificio que implicó ganar el campeonato. Los cremas lograron coronarse campeones tras empatar contra Los Chankas.

Universitario se consagró ganador del certamen en la última jornada, superando por dos puntos a Alianza Lima. Además, Flores se refirió a las críticas que ha recibido el argentino Diego Churín, quien atraviesa una sequía goleadora.

¿Qué dijo Edison Flores sobre Diego Churín?

Consultado sobre si las críticas hacia Churín eran exageradas, el popular ‘Orejas’ destacó que la hinchada crema exige a todos los jugadores. "Sí, estamos en la ‘U’, creo que les exige un poco más, pero creo que a todos se nos exige también. El hincha de la ‘U’ es así. En la última fecha ganamos el Apertura, pero me sentí como el hincha: no me sentí cómodo por el partido que hicimos", explicó Flores.

"Pero creo que Diego, ahora en estos momentos, está mucho mejor y espero que le siga yendo bien, porque entrena bien", agregó el jugador.

Edison Flores opinó sobre los hinchas que piden otro delantero

Flores también se pronunció sobre los hinchas que, en las últimas semanas, han pedido un nuevo ‘9’ para Universitario. Ante esta situación, el futbolista expresó que el equipo prioriza lo colectivo antes que lo individual. “Todos los equipos quieren un delantero goleador, que no falle nunca. Eso ni en Europa pasa. Nosotros no jugamos para un nueve, sino para todos. Trabajamos los delanteros para concretar todas las opciones de gol. Le damos importancia a lo colectivo antes de lo individual", expresó el ‘Orejas’.

¿Cuándo juega Universitario de Deportes?

Universitario se enfrentará a Comerciantes Unidos este viernes 18 de julio a las 9:00 p.m. (hora peruana). Se espera una gran asistencia en el Estadio Monumental de Ate, que tiene capacidad para 80.000 espectadores.