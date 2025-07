María Pía Copello se reencontró con su hijo de 15 años, Vasco Dyer, en Estados Unidos. El adolescente viajó en solitario hace una semana para visitar a sus primos. El conmovedor momento fue compartido por la carismática conductora de ‘Mande quien mande’, y el video se hizo viral rápidamente en las redes sociales.

“Una semana sin ti se sintió eterna. Hoy por fin vuelvo a ver a mi Vasco, el valiente que se fue solito de viaje a visitar a sus primitos por primera vez. Te extrañé más de lo que imaginé, hijito. ¡Qué alegría reencontrarnos!”, escribió María Pía en la descripción del video que publicó en Instagram.

¿Cómo fue el reencuentro entre María Pía y su hijo Vasco Dyer?

María Pía compartió todo el proceso de su viaje: desde que pisó el aeropuerto Jorge Chávez, abordó el avión con destino a EE. UU. y aterrizó en Miami. Una vez en la ciudad, se ubicó frente a su casa para recibir a Vasco Dyer, quien bajaba del auto para reencontrarse con su madre.

Al verse tras una semana de separación, la conductora le dio un fuerte abrazo, el cual fue correspondido por el menor. En ese momento de emoción, Pía le preguntó: “¿Me extrañaste?”, a lo que Vasco respondió que sí. Ella, entre risas, exclamó: “Eso quería escuchar que me extraño mi chiquito”.

Aunque solo estuvieron separados una semana, María Pía confesó que para ella fue una eternidad. Apenas lo vio, no pudo evitar abrazarlo con fuerza. Además, admitió que pensó estar preparada para que su hijo viajará solo, pero luego se dio cuenta de que no lo estaba, ya que no puede imaginar su vida lejos de él.

¿Cuántos hijos tiene María Pía Copello y cuáles son sus edades?

María Pía, de 48 años, tiene en total tres hijos con el empresario Samuel Dyer. El mayor es Samuel Dyer Copello, quien tiene 18 años. Luego sigue Vasco con 15 años y la última es Catalina con 10.

Justamente, esta última ha heredado el talento de su madre frente a las cámaras. Actualmente, es una influencer y empresaria, pese a su corta edad, y maneja su propia marca de chocotejas, así como su presencia en diversas campañas publicitarias.