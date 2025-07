En un video, publicado el 27 de julio en la cuenta oficial de Tiktok de 'Los Chicaneros', una de las familias más queridas de la red social, María Cristina Bravo aparece acompañada de su esposo e hijo. Allí, le contó a sus seguidores la triste noticia de que fue diagnosticada con cáncer. "Me diagnosticaron cáncer en etapa 1, en etapa inicial. Me hicieron una cirugía y me sacaron el cáncer que tenía. Pero ahora debo iniciar un tratamiento preventivo. Vamos a hacer radioterapia y terapia oral".

Además, la influencer añadió que "quería prepararse" antes de contarle a sus seguidores sobre su situación. Sin embargo, también admitió: "yo no me sentía muy preparada para hablar de esto. Hay miedo. No miedo de los médicos, porque el servicio médico conmigo ha sido excelente. Miedo de la vida, de la incertidumbre”.

Pese a todo, la influencer se mostró agradecida, por haber podido detectar el cáncer en una etapa inicial, lo que le permite iniciar un tratamiento preventivo. No obstante, Nicolás, el hijo de la pareja, sostuvo que la noticia tuvo un fuerte impacto en la familia: "Es como una de esas cosas que ve uno y piensa, que nunca va a llegarte, y luego le va a tocar a uno tan de cerca. Y como familia ha sido un shock".

María Bravo de 'Los Chicaneros' enfrenta el diagnóstico de cáncer junto a su familia

La influencer reveló que todo este suceso que está viviendo junto a su familia ha tenido una fuerte carga emocional. El esposo de Bravo, Nelson Botero, también compartió con sus seguidores su vulnerabilidad frente a esta enfermedad: "Uno le quiere poner como la fe, el optimismo de que vamos a salir, pero de todas maneras uno no está preparado para que, de un día para otro, le salgan con unos diagnósticos de estos".

Bravo también comentó que este año ha sido muy difícil para ella, lo que la ha llevado a volverse más "callada" y que esta situación la tiene inestable a nivel emocional. "Diariamente, entro en un altibajo emocional, tengo momentos donde digo si voy a hacerlo, voy a estar bien, lo logramos, pero hay otros momentos donde me quiebro", relato la madre entre lágrimas.

Finalmente, la familia agradeció a sus seguidores por el apoyo y el cariño. Además, hizo un llamado a realizarse chequeos preventivos de descarte de cáncer de manera constante. "Esto es un aviso para todas las mujeres, a un autocuidado", expreso la creadora de contenido.