Tras permanecer más de dos semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), el youtuber Antonio Crespo, conocido como Furrey, mostró una mejora en su estado de salud. Tanto así que el creador de contenido español envió un video, difundido por el programa ‘Habla Good’, en el que agradeció a sus seguidores por el apoyo recibido y expresó que se sentía mejor, con la intención de retomar pronto su trabajo.

A pesar de la mejoría, el influencer aún presenta algunas secuelas del accidente, como periodos de amnesia y múltiples fracturas, según declaró su esposa, Gisselle Minchola, al canal Latina. “No sabía dónde estaba, no sabía la fecha. Sí me reconoció cuando me vio; sabía quién era él, pero no sabía en qué país. Incluso me dijo que estaba en España”.

Furrey sigue en observación médica pese a salir de UCI

Pese a estar fuera de peligro, Furrey aún permanece internado en una clínica, ya que su proceso de recuperación podría tomar varios meses. Su esposa también informó que presenta fracturas en el omóplato, la clavícula y las vértebras, además de tener tres costillas rotas.

Como se recordará, el youtuber Furrey se desplazaba en su scooter hacia el set del podcast, ubicado en la avenida Nicolás Arriola, en el distrito de La Victoria. Al girar en una intersección, fue embestido por un automóvil, lo que le provocó heridas de gravedad. La noticia tomó por sorpresa a los conductores del programa, quienes no supieron del accidente sino varias horas después.