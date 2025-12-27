La más reciente emisión de 'El Internado', exitoso reality de Mega, vivió uno de sus momentos más tensos desde su estreno. Lo que parecía algo habitual dentro de la competencia terminó convirtiéndose en un fuerte intercambio verbal que involucró directamente a Laura Bozzo.

La escena ocurrió durante la denominada “asamblea del fuego”, espacio conducido por Fran García-Huidobro, donde los participantes suelen abordar conflictos internos. Sin embargo, la jornada tomó un rumbo inesperado cuando la discusión escaló hasta generar preocupación entre los concursantes y el equipo de producción.

Laura Bozzo protagoniza fuerte cruce con modelo argentino en 'El Internado'

El conflicto tuvo como protagonistas a Laura Bozzo y al modelo argentino Luis Mateucci, quienes se enfrentaron verbalmente en horario estelar. El intercambio ocurrió frente a las cámaras y dejó en evidencia un ambiente marcado por la tensión.

Todo se originó cuando Mateucci discutió con integrantes de su propio equipo debido a problemas de convivencia. La situación se intensificó tras involucrar a la conductora peruana, quien reaccionó de inmediato ante los cuestionamientos del chico reality.

Laura Bozzo y Luis Mateucci intercambian insultos en asamblea del fuego

El argentino puso en tela de juicio la actitud de Bozzo, lo que provocó una respuesta directa por parte de la presentadora. Ambos se pusieron de pie y se encararon, elevando el tono de la discusión ante la mirada atónita de sus compañeros.

La escena alcanzó su punto más crítico cuando la abogada exigió respeto a los gritos. “No me grites o te doy un trompón”, lanzó la peruana sin filtros, frase que encendió las alarmas dentro del set.

Enfrentamiento de Laura Bozzo estuvo al borde de la agresión física

El ambiente se volvió hostil y desbordado. La producción y algunos participantes intervinieron para evitar un contacto físico, mientras la discusión continuaba sin señales de calma inmediata.

Bozzo mantuvo sus descargos y añadió una frase que intensificó la polémica. “Muerto de hambre”, expresó la peruana mientras era contenida por otros integrantes del reality. Lejos de apaciguar la situación, Mateucci respondió a las provocaciones, alimentando un cruce que se prolongó durante varios minutos.