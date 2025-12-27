HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Laura Bozzo protagoniza tenso cruce de palabras con modelo argentino que casi acaba en golpes: “No me grites”

Laura Bozzo quedó en el centro de la polémica tras una fuerte discusión en el reality de Mega.

Laura Bozzo protagoniza tenso cruce de palabras con modelo argentino.
Laura Bozzo protagoniza tenso cruce de palabras con modelo argentino.

La más reciente emisión de 'El Internado', exitoso reality de Mega, vivió uno de sus momentos más tensos desde su estreno. Lo que parecía algo habitual dentro de la competencia terminó convirtiéndose en un fuerte intercambio verbal que involucró directamente a Laura Bozzo.

La escena ocurrió durante la denominada “asamblea del fuego”, espacio conducido por Fran García-Huidobro, donde los participantes suelen abordar conflictos internos. Sin embargo, la jornada tomó un rumbo inesperado cuando la discusión escaló hasta generar preocupación entre los concursantes y el equipo de producción.

TE RECOMENDAMOS

LIMPIEZA ENERGÉTICA Y MEDICINA CHAMÁNICA: MITOS, PRÁCTICAS Y VERDAD | ASTROMOOD CON FRANZ MURJAHN

PUEDES VER: Laura Bozzo causa revuelo tras ser sorprendida con un beso en la boca de joven modelo argentino

lr.pe

Laura Bozzo protagoniza fuerte cruce con modelo argentino en 'El Internado'

El conflicto tuvo como protagonistas a Laura Bozzo y al modelo argentino Luis Mateucci, quienes se enfrentaron verbalmente en horario estelar. El intercambio ocurrió frente a las cámaras y dejó en evidencia un ambiente marcado por la tensión.

Todo se originó cuando Mateucci discutió con integrantes de su propio equipo debido a problemas de convivencia. La situación se intensificó tras involucrar a la conductora peruana, quien reaccionó de inmediato ante los cuestionamientos del chico reality.

Laura Bozzo y Luis Mateucci intercambian insultos en asamblea del fuego

El argentino puso en tela de juicio la actitud de Bozzo, lo que provocó una respuesta directa por parte de la presentadora. Ambos se pusieron de pie y se encararon, elevando el tono de la discusión ante la mirada atónita de sus compañeros.

La escena alcanzó su punto más crítico cuando la abogada exigió respeto a los gritos. “No me grites o te doy un trompón”, lanzó la peruana sin filtros, frase que encendió las alarmas dentro del set.

PUEDES VER: Cristian Suárez expone cómo descubrió la infidelidad de Laura Bozzo durante su arresto domiciliario: 'Había velas en las escaleras'

lr.pe

Enfrentamiento de Laura Bozzo estuvo al borde de la agresión física

El ambiente se volvió hostil y desbordado. La producción y algunos participantes intervinieron para evitar un contacto físico, mientras la discusión continuaba sin señales de calma inmediata.

Bozzo mantuvo sus descargos y añadió una frase que intensificó la polémica. “Muerto de hambre”, expresó la peruana mientras era contenida por otros integrantes del reality. Lejos de apaciguar la situación, Mateucci respondió a las provocaciones, alimentando un cruce que se prolongó durante varios minutos.

Notas relacionadas
Laura Bozzo causa revuelo tras ser sorprendida con un beso en la boca de joven modelo argentino

Laura Bozzo causa revuelo tras ser sorprendida con un beso en la boca de joven modelo argentino

LEER MÁS
Cristian Suárez expone cómo descubrió la infidelidad de Laura Bozzo durante su arresto domiciliario: "Había velas en las escaleras"

Cristian Suárez expone cómo descubrió la infidelidad de Laura Bozzo durante su arresto domiciliario: "Había velas en las escaleras"

LEER MÁS
Laura Bozzo confiesa que le fue infiel a Cristian Suárez en venganza por presunto romance clandestino con integrante de Axé Bahía

Laura Bozzo confiesa que le fue infiel a Cristian Suárez en venganza por presunto romance clandestino con integrante de Axé Bahía

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡La cumbia sanjuanera de luto! Muere Dennys Quevedo, director de Zafiro Sensual, a los 37 años

¡La cumbia sanjuanera de luto! Muere Dennys Quevedo, director de Zafiro Sensual, a los 37 años

LEER MÁS
Mariella Zanetti lanza fuerte comentario sobre Mónica Cabrejos en la radio, pero se entera de que estaba en vivo: "Mutea"

Mariella Zanetti lanza fuerte comentario sobre Mónica Cabrejos en la radio, pero se entera de que estaba en vivo: "Mutea"

LEER MÁS
Francisca Aronsson llega a Suecia y sorprende al mostrar cómo celebra la Navidad en su país natal: “Es muy típico de aquí”

Francisca Aronsson llega a Suecia y sorprende al mostrar cómo celebra la Navidad en su país natal: “Es muy típico de aquí”

LEER MÁS
Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

LEER MÁS
Melissa Klug revela la carrera que su hijo mayor con Jefferson Farfán estudiará en Estados Unidos: “Estamos viendo para que postule”

Melissa Klug revela la carrera que su hijo mayor con Jefferson Farfán estudiará en Estados Unidos: “Estamos viendo para que postule”

LEER MÁS
Conciertos y fiestas de Año Nuevo 2026: horarios, lugares, precios y dónde comprar entradas de los mejores eventos para despedir el año viejo en Lima

Conciertos y fiestas de Año Nuevo 2026: horarios, lugares, precios y dónde comprar entradas de los mejores eventos para despedir el año viejo en Lima

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Espectáculos

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Son del Duke presenta a la gemela de Ana Lucía Urbina como su nueva integrante: "2026 se viene con fuerza"

Angie Jibaja impacta al revelar que llegó a ganar $/17.000 en Chile y cuenta cómo lo hacía

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025