Génesis Tapia se pronunció sobre su fallido matrimonio con su esposo Kike Márquez, con quien confirmó que se divorciará, luego de descubrir una nueva traición suya. Incluso afirmó que los trámites de divorcio están iniciando. En conversación telefónica con Magaly Medina, la exchica reality conmovió a los televidentes al confesarle a la presentadora que el padre de sus hijos, no la ama.

“Yo sí reconozco que me enamoré de él, pero algo que concuerdo contigo, es que un hombre que te faltó tantas veces el respeto y que no tiene la capacidad de respetar a su familia y comprometerse como tal, no ama a nadie. Y yo estoy segura de que él no me ama, lo tengo superclaro”, señaló Génesis, quien tiene tres hijos con el empresario.

Al escuchar la confesión, Magaly Medina le dio ánimos para que pueda enfocarse únicamente en sus tres hijos menores, y así pueda darle un buen ejemplo a sus hijas.

Génesis Tapia expone la nueva traición de Kike Márquez

Génesis Tapia había revelado día atrás que tomó la decisión de separarse definitivamente de Kike Márquez, luego de nueve años casada con él. El motivo que la llevó a tomar esta radical decisión es que encontró que él enviaba solicitud de amistad a mujeres. Una seguidora le alertó de este acto.

“Yo me di cuenta de que las oportunidades no estaban siendo valoradas como tenían que ser. Una seguidora me escribió a decirme que le había mandado una solicitud de amistad y cuando entré a Facebook, vi que eran unas cinco solicitudes más”, le reveló a Trome días atrás.