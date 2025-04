La exchica reality convertida ahora en abogada, Génesis Tapia, viene atravesando un momento familiar duramente complicado. En sus redes sociales ha mostrado su lado más vulnerable al compartir con sus seguidores que su madre ha sido diagnosticada con un cáncer agresivo en fase 4.

Asimismo, pidió a los usuarios a que hagan una cadena de oración por la salud de su progenitora, quien está batallando contra esta enfermedad, que amenaza con arrebatarle la vida del familiar que más quiere.

Génesis Tapia hace delicado testimonio sobre la salud de su madre

Mediante su cuenta de Instagram, Génesis Tapia compartió un doloroso mensaje en el que abrió su corazón sobre la difícil situación que ha estado atravesando. La exchica reality reveló que, en las últimas semanas, su vida dio un giro inesperado debido al devastador diagnóstico de cáncer en fase 4 de su madre.

"Hace semanas vengo enfrentando el dolor de un diagnóstico poco esperanzador: un cáncer agresivo en fase 4 que amenaza con arrebatarme la vida de mi madre”, escribió Tapia, dejando entrever el profundo sufrimiento que le ha provocado esta noticia.

La gravedad del momento ha dejado a la exmodelo completamente abrumada, y confesó que esta angustia ha desencadenado en ella una aproximación a la depresión posparto. La situación se hace aún más difícil, ya que, al seguir lactando, no ha podido liberar sus emociones como desearía, lo que intensifica su dolor.

“La desesperación ha querido volverme su prisionera aproximándome de manera peligrosa a una depresión post parto. Me encuentro atrapada entre el 'no puedes llorar porque estás dando de lactar', y el 'eres humana, desfoga todo lo que puedas'. (...) Me está tocando lidiar con esta enfermedad que aniquila todo a su paso. No quiero perder a mi madre”, compartió como testimonio la exchica reality.

Génesis Tapia pide a usuarios que recen por su madre

Asimismo, Génesis Tapia expresó un profundo agradecimiento a sus seguidores y les pidió que la acompañaran en oración por la salud de su madre, quien enfrenta una dura batalla contra el cáncer. Con el corazón lleno de gratitud, la abogada compartió lo importante que ha sido el apoyo de su comunidad en este momento tan complicado.

"Les pido desde lo más profundo de mi ser que me acompañen en oración. Estoy aferrándome con toda mi fe y con el amor tan grande que siento por Dios", escribió Génesis, mostrando su fortaleza ante la adversidad. Además, agradeció a sus seguidores por su constante apoyo: "Desde aquí, gracias por acompañarme en este proceso y por preocuparse por mí".