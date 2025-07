Karla Tarazona rompió su silencio tras las polémicas declaraciones de Pamela Franco sobre Christian Domínguez. Como se recuerda, la cumbiambera aseguró que el cantante no tiene una conexión emocional con su hija y prefirió no responder cuando le preguntaron si él era un mal padre. "Prefiero ya no opinar porque luego la gente se siente muy sensible con eso”, afirmó.

Frente a ello, la presentadora de ‘Todo se filtra’ prefirió no salir en defensa de su actual pareja; sin embargo, lanzó una contundente advertencia a Franco, en caso ella la involucre en sus escándalos. “Si me buscas en algún momento, me vas a encontrar también porque ya coj$%& tampoco soy. Si tú me pinchas, ya sabes que no vas a encontrar un pinchón, vas a encontrar algo más grande", señaló con mucha seriedad Karla Tarazona en el pódcast ‘Sinverguenzas’.

Karla Tarazona señala que Domínguez debe solucionar sus líos con Pamela Franco

Karla Tarazona evitó entrar en detalles cuando, durante el pódcast ‘Sinverguenzas’ los panelistas le consultaron por las fuertes críticas de Pamela Franco hacia Christian Domínguez, en relación con su rol como padre. “En algún momento hiciste lo de 'sacarle los trapitos', ahora lo está haciendo Pamela Franco, hablando que no hay una conexión emocional con la hija. ¿Ha hablado contigo de eso?".

Ante ello, la exmodelo tuvo una postura neutral, indicando que su pareja debe hacerse cargo de sus asuntos personales con la madre de su hija. "Esos son temas que él tiene que solucionar, a mí no me gusta meterme porque, imagínate, yo no tengo ni vela en el entierro y evito incluso, hasta cuando hay cosas públicas, de temas de ella, de opinar también", sentenció Tarazona.

¿Qué dijo Pamela Franco sobre el rol de padre de Christian Domínguez?

Pamela Franco se refirió a Christian Domínguez, padre de su hija, y fue clara al marcar distancia en cuanto al vínculo emocional que el cumbiambero tiene con la menor. En recientes declaraciones, la cantante aseguró que él cumple con sus responsabilidades económicas, pero dejó en claro que no espera una conexión afectiva de su parte.

“Lo único que podría hacer que yo hable de lo que viví sería que él no cumpla económicamente con su hija”, afirmó con firmeza. “Soy clara y directa porque lo emocional no se puede exigir, eso nace”, agregó, dejando entrever que no hay un lazo afectivo entre padre e hija.

La artista también precisó que mantiene con Domínguez una relación estrictamente relacionada con la crianza: “Yo no he dicho que me llevo bien o mal, tenemos una relación de papás. Soy mamá, como tantas madres en el país que trabajamos para sacar adelante a nuestros hijos”, expresó.