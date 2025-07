La reconocida cantante peruana Eva Ayllón y la exentrenadora de la selección de vóley Natalia Málaga expresaron su profunda molestia en redes sociales luego de quedar varadas durante varias horas en el aeropuerto de Tacna. Ambas figuras públicas utilizaron sus cuentas de Instagram para evidenciar lo que calificaron como una falta total de empatía y organización por parte de la aerolínea LATAM, a raíz de un vuelo con múltiples retrasos y sin asistencia a los pasajeros.

Los hechos ocurrieron el jueves 24 de julio por la mañana, cuando más de 250 pasajeros se encontraban listos para abordar un vuelo con destino a Lima. Sin embargo, el avión designado para esa ruta presentó fallas técnicas que obligaron a realizar hasta tres pruebas de funcionamiento, sin éxito. A pesar de las largas horas de espera, los pasajeros no recibieron información clara ni ayuda por parte del personal de la aerolínea, según denunciaron los afectados.

Eva Ayllón denuncia maltrato de una aerolínea

Desde su cuenta oficial, Eva Ayllón compartió imágenes y mensajes que muestran la precariedad de la situación. En las capturas se puede ver a decenas de pasajeros sentados en el suelo, sin alimentos ni acceso a agua. “Y seguimos esperando sin siquiera comer. Nunca nos dieron ni almuerzo, ni cena, ni agua”, escribió la cantante criolla en sus historias de Instagram. Agregó además que fue gracias a la intervención del equipo de Ludeña Producciones que lograron conseguir algo de comida para soportar la larga jornada.

Eva Ayllón mensaje.

En otro fragmento de su publicación, Ayllón expresó su frustración por la falta de información y la inacción del personal en el aeropuerto: “Tan insólito como real; seguimos aquí sin solución, sin un vaso de agua, sin almuerzo, sin cena... Ya cerraron prácticamente todo el aeropuerto y seguimos aquí”. La cantante, quien se encontraba en Tacna por compromisos artísticos, calificó el trato como "inhumano" y exigió respuestas concretas.

Natalia Málaga cuestiona duramente a LATAM por falta de protocolos

Por su parte, Natalia Málaga no dudó en expresar su indignación con un mensaje contundente dirigido directamente a LATAM. “¿Podrían mandar un avión a Tacna? Porque el que está acá para regresar a Lima debió salir a las 11:40 a.m., ha llegado a que le hagan mantenimiento y hasta las 2:32 p.m. seguimos esperando. Han hecho dos pruebas y el avión sigue sin operar, quieren hacer una tercera prueba. No pretendan que vamos a subir, somos más de 250 pasajeros que queremos llegar sanos y a salvo”, reclamó.

La exentrenadora nacional dejó en evidencia su preocupación por la seguridad de los viajeros, y cuestionó la decisión de someter a los pasajeros a la incertidumbre sin ofrecer alternativas. Asimismo, criticó la falta de empatía y comunicación por parte del personal de la aerolínea, al asegurar que no se brindó ningún tipo de atención mientras duraba el extenso retraso.