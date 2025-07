Jefferson Farfán demostró lo fanático que es de Eva Ayllón, reconocida cantante criolla. Por ello, el exfutbolista compartió una historia en su cuenta oficial de Instagram donde presumió el inmenso gimnasio que tiene en su residencia mientras escuchaba uno de los grandes éxitos de la artista. Además, la etiquetó y agregó un emoji de corazón, dejando en claro su admiración por ella.

Eva Ayllón responde a Jefferson Farfán con atrevida respuesta

El conductor de ‘Enfocados’, Jefferson Farfán, no imaginó que Eva Ayllón contestaría tan rápido y con picardía a su gesto. La cantante criolla compartió la publicación del exfutbolista y lo dejó en aprietos con una atrevida respuesta: “Que lindo, ya tengo donde ir entonces”, escribió añadiendo su mensaje con emojis de caritas sonrientes.

Cabe destacar que la relación amical entre el influencer y la artista es de las mejores. Tiempo atrás, Farfán la contrató de forma exclusiva para cantar en su cumpleaños, hecho que generó malestar en otra cantante como Lucía de la Cruz, quien por años fue muy cercana a la ‘Foquita’. Además, Farfán habría intercedido para que Eva Ayllón interprete a su abuela en su película biográfica ‘El 10 de la calle’.

Yahaira Plasencia admite que le fue infiel a Jefferson Farfán

Durante una entrevista con Giancarlo ‘Flaco’ Granda, la salsera Yahaira Plasencia admitió haberle sido infiel a Jefferson Farfán, su expareja: Sí, claro, lo fui a nivel nacional. ¿No lo viste? (...) No encontraron nada, pero salió una persona en ‘El valor de la verdad’, lo vio todo el mundo", aclaró, añadiendo también que sufrió mucho en ese entonces debido a las críticas. “Tenía Perú completo encima de mí, me cayó un baldazo de agua fría, no supe cómo manejarlo, cometí muchos errores”, señaló.

Frente a esto, se confirmó que ‘la patrona’ confirmó que le fue infiel a la ‘foquita’ con el futbolista de segunda división peruana, Jerson Reyes. Este último contó en ‘El valor de la verdad’ que se veían a escondidas en hospedajes mientras ella sostenía conversaciones por teléfono con el exfutbolista.