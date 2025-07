El Poder Judicial de Lima condenó al bailarín húngaro Vajda Zoltan Attila a dos años y seis meses de prisión suspendida, luego de hallarlo culpable del delito de tocamientos indebidos contra Korina Rivadeneira. El incidente ocurrió el pasado 20 de julio durante una presentación del espectáculo 'Dioses del Circo', en la Cúpula de las Artes del Jockey Club.

El juzgado también ordenó el pago inmediato de S/10.000 a favor de Korina como concepto de reparación civil. Pese a la decisión judicial, Rivadeneira fue enfática en señalar que el dinero no alivia el daño sufrido. “Ese dinero no me hace sentir mejor, no borra lo vivido, no repara lo que me pasó”, expresó la conductora en un comunicado público difundido en sus redes sociales.

Foto: Instagram

Korina Rivadeneira revela el destino del dinero de la reparación civil

Korina Rivadeneira comunicó que no se quedará con la suma de dinero por reparación civil. En una declaración pública, la esposa de Mario Hart anunció que donará los S/10.000 a una organización sin fines de lucro que aboga por las víctimas de violencia.

“Si esto puede ayudar a que alguien más reciba apoyo, contención o justicia, entonces vale la pena hacerlo”, manifestó Korina en su mensaje que compartió en Instagram el 24 de julio. La decisión de la exchica reality busca darle un sentido mayor a un proceso judicial que, según dijo, no le otorgó paz emocional, pero sí marcó un precedente.

Korina Rivadeneira en 'Dioses del Circo'

Korina Rivadeneira se encuentra en el ojo público luego de una función de 'Dioses del Circo', donde fue tocada indebidamente por un bailarín luego de ser invitada al escenario. Después del acto, la exchica reality se retiró indignada. Estas tomas fueron viralizadas en redes, lo que conllevó a una denuncia por parte de Korina en Instagram. La reacción de la actriz venezolana generó en todos los medios de comunicación. Ayudando a Rivadeneira en este proceso legal.