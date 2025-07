Korina Rivadeneira rompió su silencio tras conocerse la condena de prisión suspendida que recibió el bailarín húngaro Attila Vajda Zoltan por tocarla indebidamente durante una función de 'Dioses del Circo: Virtuoso'. La modelo venezolana, a través de su cuenta en Instagram, se pronunció con firmeza sobre el caso. Aunque mostró compasión por el ciudadano extranjero y aceptó las disculpas que entre lágrimas le ofreció, dejó en claro que la sentencia le servirá como una lección "para que jamás vuelva a actuar como un gorila pedante", según manifestó en una publicación realizada el 24 de julio.

La figura pública, quien es esposa de Mario Hart, también reveló que el juez dictó una reparación civil monetaria, pero que este dinero lo destinará a una importante causa a favor de las mujeres víctimas de violencia.

El fuerte comunicado de Korina Rivadeneira tras sentencia de prisión suspendida contra bailarín húngaro

El 24 de julio, el Poder Judicial condenó al bailarín húngaro Attila Vajda Zoltan, conocido como 'Tyler', a dos años y seis meses de prisión suspendida por tocamientos indebidos en agravio de Korina Rivadeneira. Tras conocerse la sentencia, la modelo venezolana manifestó en Instagram su perplejidad ante las disculpas que, según ella, se le negaron desde el inicio, aunque también expresó compasión por el ciudadano, considerando su condición de extranjero y padre de una niña.

"Durante la sentencia este hombre llora pidiéndome disculpas por lo que hizo y por como me hizo sentir, es irónico porque en un inicio lo único que yo pedía era que se disculpen conmigo por lo que hicieron todos ellos. Verlo quebrado me hizo sentir profunda tristeza porque no puedo evitar pensar en él; estando en un país donde no hablan su lengua, enmarrocado con miedo de no ver a su hija en quién sabe cuánto tiempo, pensando en el dinero que tiene que pagar y en lo solo que debe sentirse", manifestó.

A pesar de ello, la esposa de Mario Hart se mostró firme al considerar que la sentencia servirá como un aprendizaje para que el bailarín húngaro corrija su conducta. "Soy un ser humano y siento, por lo general, demasiado fuerte para mi agrado. Pero sé perfectamente que esto le va a servir como lección para que jamás vuelva a actuar como un gorila pedante que hace lo que se le da la gana con una mujer, que a las personas se les respeta. Acepto las valientes palabras de disculpas con mucho agradecimiento", expresó Rivadeneira.

Korina Rivadeneira revela importante apoyo hacia las mujeres víctimas de violencia

En esa línea, Korina Rivadeneira reconoció que, aunque la sentencia no le brinda paz, la sentencia contra el bailarín húngaro representa el cierre de un capítulo importante en su vida. Además, manifestó que, a raíz de su caso, recibió numerosos mensajes de mujeres que compartieron experiencias similares, muchas de las cuales permanecieron en silencio por temor. En respuesta a esos testimonios, la modelo venezolana anunció que, junto a su familia, decidió donar el dinero de la reparación civil a una organización que brinda apoyo a mujeres víctimas de violencia.

Además, la personalidad de televisión expresó que este proceso también le dejó una enseñanza que espera llegue a la hija del ciudadano húngaro involucrado, deseándole que nunca permita que alguien le haga daño. Finalmente, agradeció las muestras de cariño recibidas y envió un mensaje de fortaleza a quienes aún enfrentan situaciones difíciles en silencio.