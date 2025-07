El caso de tocamientos indebidos contra Korina Rivadeneira llegó a su fin con una sentencia condenatoria contra Tyler, el bailarín húngaro que se propasó con ella. Attila Vajda Zoltan, nombre real del extranjero, tendrá que cumplir con reglas de conducta y pagar una reparación civil a favor de la modelo venezolana. Tras el fallo, la conductora se mostró satisfecha con lo que dictó el juez, pero también mostró su lado más humano al solidarizarse con la situación de su agresor.

“Hoy fue la sentencia. Y aunque muchos pensarían que eso trae paz, no fue así. Lo que sí puedo decir, es que se hizo justicia. Durante todo este proceso, me llegaron muchos mensajes. Mujeres que me contaron que vivieron cosas parecidas (...) Muchas no pudieron hacer nada. No por falta de fuerza, sino por miedo, por desconocimiento, o por sentir que nadie las iba a escuchar. Esos mensajes me marcaron”, comentó Korina Rivadeneira este jueves 24 de julio.

Korina Rivadeneira lamentó situación del bailarín húngaro

Korina Rivadeneira, quien reveló lo que hará con la reparación civil que cobrará por parte de Attila Vajda Zoltan, contó que durante el juicio que se realizó este 24 de julio, se sintió conmovida al ver el llanto del ciudadano húngaro cuando le pidió perdón. Esto le sorprendió, ya que días atrás ella aparentemente solo exigía unas disculpas.

“Verlo quebrado me hizo sentir profunda tristeza porque no puedo evitar pensar en él; estando en un país donde no hablan su lengua, enmarrocado con miedo de no ver a su hija en quien sabe cuanto tiempo, pensando en el dinero que tiene que pagar y en lo solo que debe sentirse”, manifestó en sus redes. “Soy un ser humano y siento por lo general demasiado fuerte para mi agrado”, añade.

PUEDES VER: Bailarín húngaro es condenado a 2 años y 6 meses de prisión suspendida por tocamientos indebidos a Korina Rivadeneira

Korina Rivadeneira acepta disculpas del bailarín húngaro

Más allá de su pena, Korina Rivadeneira es consciente que su caso sentará un precedente en nuestro país, por lo que espera que la sentencia le sirva como lección “para que jamás vuelva a actuar como un gorila pedante que hace lo que se le da la gana con una mujer”. Además, sostuvo que acepta las valientes palabras de disculpas de Tyler.

Por otro lado, la conductora de América Televisión comentó que desde que se enteró de que Attila Vajda Zoltan tiene una hija de nueve años, no ha podido sacarla de su mente. “Me da tristeza. Me conmueve. Pero también espero que esta situación sirva para que, algún día, esa niña entienda que ningún acto que te haga daño es normal, y nadie tiene derecho a vulnerarte”, agregó en su largo comunicado.