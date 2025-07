El caso que involucró a Korina Rivadeneira y al artista húngaro Attila Vajda Zoltan llegó a su resolución judicial este 24 de julio, con una sentencia de prisión suspendida y una reparación económica por los daños causados. La denuncia se originó tras un incidente durante el espectáculo ‘Dioses del Circo’, donde el acusado cometió tocamientos sin consentimiento.

La audiencia se llevó a cabo en la Corte Superior de Justicia de Lima, donde el magistrado dispondrá el pago de S/ 10 mil a favor de Korina Rivadeneira. La defensa del acusado admitió su responsabilidad y ofreció disculpas públicas a la modelo, lo que permitió una pronta resolución del caso.

Reparación civil del bailarín húngaro por caso Korina Rivadeneira

Uno de los requisitos centrales de la sentencia dictada contra Attila Vajda Zoltan fue el pago de una reparación civil de S/ 10 mil a favor de Korina Rivadeneira, como compensación por el daño causado tras los tocamientos indebidos ocurridos durante una función del espectáculo circense. El cumplimiento de esta obligación económica es clave para mantener la condición de prisión suspendida.

Eso no es todo. El bailarín húngaro, de 39 años, deberá cumplir con estrictas reglas de conducta, como no salir del país sin autorización judicial, evitar cometer nuevos delitos, presentarse regularmente a firmar en el control biométrico y abonar la totalidad del monto establecido por el tribunal.

Korina Rivadeneira se pronuncia en redes sociales tras el juicio

Korina Rivadeneira hizo una publicación en su cuenta de Instagram para expresar lo que sintió tras conocerse el fallo del Poder Judicial. “Hoy fue la sentencia y aunque muchos pensarían que eso trae paz, no fue así para mí. Lo que sí puedo decir es que se hizo justicia”, escribió la actriz. Además, reveló que durante el proceso legal se enteró de que el condenado es padre de una niña de 9 años, un hecho que la conmovió profundamente. “Desde ese momento no he podido sacarla de mi mente”, confesó.