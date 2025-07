Marisol marca su distancia de Leslie Shaw. En medio de la polémica por los derechos de autor de 'Hay niveles', la 'Faraona de la Cumbia' descartó ser amiga de Shaw, con quien interpretó el éxito que está en disputa legal y a quien solo considera una colega de la industria musical. "Somos conocidas", declaró la cantante de cumbia en una entrevista reciente.

Además, la intérprete de 'La escobita' no dejó pasar la noticia de la colaboración entre Leslie y Yolanda Medina —figura con quien protagonizó un sonado enfrentamiento en 2024— y lanzó su opinión sin rodeos.

Marisol descarta amistad con Leslie Shaw

Durante su participación en el programa 'Café con la Chevez', Marisol se refirió a la controversia por los derechos de autor de la canción 'Hay niveles', cuya disputa involucra a Carlos Rincón y Leslie Shaw, con quien colaboró junto a su agrupación en la interpretación del tema. La 'Faraona de la Cumbia' comentó el rechazo que habría recibido por parte de los fans de Shaw, quienes no recibieron bien sus palabras.

En ese contexto, Marisol no dudó en marcar distancia con la cantante, dejando claro que entre ellas no hay una relación cercana. "Los fans de un artista creen que porque hemos grabado somos amigas, y tú sabes que la amistad se consigue a través de los años y del tiempo, y eso se demuestra, la lealtad. Nosotras somos conocidas, amistades conocidas, compañeras del medio artístico. Conversamos una que otra cosa", expresó con firmeza.

La cantante de cumbia agregó con sinceridad. "Yo la quiero y la respeto. Siempre lo voy a decir. Pero eso no quiere decir que yo le aplauda de todo y esté de acuerdo en todo lo que diga. Los amigos están para decirte las cosas. Yo solo he dado una opinión y lo he dado siempre. Si yo hubiese sido una mala persona hubiese dado mis opiniones como cantante".

¿Qué dijo Marisol sobre colaboración entre Leslie Shaw y Yolanda Medina?

Con la misma claridad, Marisol también aseguró no tener inconvenientes por la colaboración entre Leslie Shaw y Yolanda Medina, a pesar de la historia tensa que vivió con Medina. "Ella (Leslie) puede grabar con todos los artistas. No por el hecho de que dos o tres personas tengan enemistad conmigo, ella va a dejar de grabar o hacer lo que tiene que hacer. Que lo haga. Las cosas que yo tenga con las demás personas son mis cosas. Ella es una artista y tiene que seguir produciendo. No tengo ningún inconveniente", expresó la cantante en el programa 'Café con la Chevez'.