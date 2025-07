Ozzy Osbourne y el anticoagulante mortal que ponía en riesgo su vida en cada show: "Haré lo mejor que pueda para evitarlo"

Ozzy Osbourne, el inconfundible vocalista de la banda 'Black Sabbath', falleció a los 76 años. La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado en el que destacaron que el artista partió en paz, acompañado por sus seres más cercanos. Aunque no se han dado detalles oficiales sobre las causas de su muerte, la pérdida de esta leyenda del rock y del heavy metal ha generado una profunda tristeza entre sus seguidores en todo el mundo.

Uno de los últimos grandes momentos de Ozzy sobre el escenario fue en los Juegos de la Commonwealth, en 2022. En ese entonces, el mayor interrogante era si lograría mantenerse de pie. Años atrás, su increible capacidad para absorber alcohol y drogas lo pudo haber llevado incluso a ser despedido de 'Black Sabbath'. Sin embargo, con el paso de los años, su estado de salud se vio afectado incluso para poder realizar conciertos.

Pese a su frágil salud y riesgo de hemorragias, Ozzy Osbourne se presentaba para dar conciertos

El cantante británico tuvo que recurrir, en sus últimos años, a tomar pastillas para poder mejorar su estado de salud. Una de ellas era el anticoagulante, un medicamento que ayuda a evitar que se formen nuevos coágulos en la sangre o que los existentes se agranden, reduciendo así el riesgo de complicaciones graves como infartos o derrames cerebrales. Esto podría traer como consecuencia que una caída durante el show podría provocarle hemorragias internas que requerirían atención médica inmediata.

No obstante, Sharon y Kelly lo vigilaban mientras estaba sobre el escenario. Pese a las advertencias médicas, Ozzy insistió en salir a escena. “Le dije a Sharon: ‘Si me caigo, me caigo. Pero haré lo mejor que pueda para evitarlo’”, recordó en aquel momento en una entrevista con el medio 'Rolling Stone'.

La única medida de precaución visible fue un soporte que le permitía estabilizarse. Aun así, la mayor parte del tiempo se sostuvo solo, impulsado por la adrenalina que lo ha acompañado durante décadas en cada show. Contra todo pronóstico, no tropezó ni una sola vez. Su cuerpo, debilitado por enfermedades y operaciones, no le pasó factura durante el concierto.

Ozzy Osbourne y su hija Kelly Osbourne en la ceremonia de 62.ª edición anual de los Premios Grammy. Foto: AFP

Ozzy Osbourne reflexiona sobre la influencia de Black Sabbath

Ozzy Osbourne siempre ha sido consciente de la enorme influencia que Black Sabbath ha tenido en generaciones enteras de músicos, especialmente dentro del metal. Durante su festival Ozzfest, escuchó con frecuencia a bandas emergentes expresar su admiración. “Las bandas del Ozzfest me decían: ‘Hermano, Sabbath me influenció mucho’”, recordó Osbourne en aquella oportunidad.

Sin embargo, esa supuesta influencia no siempre le resultaba evidente. “Escuchaba a algunas de ellas y pensaba: ‘Bueno, supongo que puedo notar un poco de Sabbath ahí’. Pero otras veces era como: ‘¿Qué está pasando acá?’”, comento entre risas. En tono burlón, gruñe imitando una voz gutural de death metal: “¡Muerte, muere!”, y luego mencionó: “¿Hermano, qué es eso?” A pesar de sus reservas estilísticas, reconoce con una sonrisa: “Aunque bueno, al final les dimos un escenario.”, agregó el cantante.