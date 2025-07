El icónico vocalista de la banda 'Black Sabbath', Ozzy Osbourne, falleció este martes 22 de julio. De acuerdo con un comunicado con publicado por 'The Guardian', la familia destaca que la leyenda del metal falleció al lado de sus seres queridos y "rodeado de amor". La noticia de su fallecimiento llega menos de 3 semanas después de anunciar su retiro de los escenarios y de reunirse con sus compañeros de banda por primera vez desde el 2005, el 5 de julio.

El popular 'príncipe de las tinieblas' alcanzó la fama con la legendaria banda de heavy metal, 'Black Sabbath'. Sin embargo, un momento que los fanáticos nunca olvidarán, es cuando Osbourne fue despedido de la agrupación musical en 1979. Pero, ¿cuáles fueron los motivos de su despido?

¿Por qué Ozzy Osbourne fue despedido de 'Black Sabbath'?

En una entrevista con 'The Bob Lefsetz Podcast', el bajista de la banda, Geezer Butler, recordó la difícil decisión de despedir al cantante principal de 'Black Sabbath'. Según lo que cuenta Butler, a finales de la década de los 70, la banda enfrentaba una difícil situación. 'Never Say Die!', el nuevo disco de la banda, no se vendió bien y fue grabado en gran parte, sin la presencia de Osbourne, debido a que el cantante estaba más enfocado en las fiestas que en grabar el álbum.

Butler resalta que si bien es cierto que todos en la banda se dedicaban al consumo de estupefacientes y sustancias ilícitas, aún cumplían con sus obligaciones. Sin embargo, este no era el caso de Osbourne, quien simplemente no participó en el proceso de creación del álbum. “Conseguimos esta casa en Bel Air para escribir un álbum. Ozzy simplemente no estaba interesado en la música que estábamos haciendo”, señaló el bajista.

La 'desgarradora' decisión de despedir a Ozzy Osbourne de 'Black Sabbath'

El guitarrista Tony Iommi, fue quien tuvo la iniciativa de sacar a Osbourne de la banda. Según Butler, Iommi dijo, "Ozzy tiene que irse. Simplemente no está interesado. La banda no irá a ninguna parte si seguimos así”. Según el bajista, la decisión fue "como cortarse un brazo", debido a que la banda había empezado con todos ellos juntos.“Todos habíamos crecido juntos. Luchamos juntos contra todo pronóstico”, aclaró. “Hicimos milagros, haciendo que la banda tuviera éxito. Y fue desgarrador. Es como cortarte el brazo”.

Por su parte, Osbourne no tomó la noticia para nada bien.“Él no podía creerlo. Fue como si una tonelada de ladrillos le cayera encima”, aseguró el bajista. Según Butler, la banda era la única red de apoyo que tenían y sin ellos, "Ozzy no tenía a nadie". Según lo que cuenta él, ese due el preciso momento en el que Sharon, la mujer que eventualmente se convertiría en la esposa de Osbourne, apareció. "Ella lo salvó", comenta. Afortunadamente, todo salió bien. Osbourne obtuvo una exitosa carrera como solista y 'Black Sabbath' lanzó 2 álbumes más.