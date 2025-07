El legendario cantante Ozzy Osbourne, líder de la icónica banda de rock Black Sabbath, falleció a los 76 años, dejando un legado imborrable en la historia del rock. Su familia confirmó la noticia a través de un emotivo comunicado, en el que indicaron que murió rodeado de sus seres queridos. Aunque no se ha revelado la causa oficial de su fallecimiento, su partida ha conmocionado a millones de fanáticos alrededor del mundo.

Tan solo semanas antes, el 'Príncipe de las Tinieblas' había ofrecido su último concierto en el estadio Villa Park de Birmingham, Inglaterra, marcando el fin de una era para el heavy metal. Aquel espectáculo, titulado 'Back to the Beginning' (De vuelta al comienzo), significó el cierre de una carrera que influyó a generaciones de músicos y dejó una huella profunda en la cultura popular.

El último show de Ozzy con Black Sabbath llegará al cine con material inédito y emotivo homenaje

Ahora, este emotivo adiós llegará a las salas de cine bajo el título 'Back to the Beginning: Ozzy’s Final Bow', un largometraje documental de 100 minutos que revive los momentos más intensos del histórico concierto. La noticia fue confirmada por la revista 'Variety', que compartió en exclusiva algunos detalles sobre este homenaje audiovisual que busca capturar la energía, el carisma y la esencia de Ozzy Osbourne y su legendaria banda.

“Con estruendosas interpretaciones de ‘War Pigs’, ‘Iron Man’, ‘Children of the Grave’ y un ‘Paranoid’ impresionante, la película promete una despedida profundamente personal y electrizante del padrino del heavy metal", se lee en el comunicado oficial difundido por 'Variety'. Además de las interpretaciones musicales, el largometraje incluirá material exclusivo detrás del escenario, entrevistas inéditas con los integrantes originales y otros artistas participantes, así como momentos íntimos que jamás se habían mostrado al público.

El corazón de este reencuentro estuvo formado por Ozzy Osbourne y los miembros originales de Black Sabbath: Tony Iommi en la guitarra principal, Geezer Butler en el bajo y Bill Ward en la batería. Este reencuentro, que no se daba en más de 20 años, fue una de las razones que convirtió el evento en una ocasión histórica.

Black Sabbath revive su leyenda en la pantalla grande con el último concierto junto a Ozzy Osbourne. Foto: AFP

El show final de Ozzy reunió a leyendas del rock y será estrenado en cines a inicios del 2026

El concierto, que duró más de 10 horas, también contó con la participación de bandas y artistas emblemáticos como Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Pantera, Alice in Chains, Anthrax, Papa V de Ghost y figuras legendarias como Ronnie Wood de los Rolling Stones y Steven Tyler de Aerosmith. La conducción estuvo a cargo del actor Jason Momoa, quien también protagonizó momentos especiales a lo largo del evento. Más de 42 mil personas asistieron al estadio, mientras que alrededor de 3 millones lo vieron a través de una transmisión global por streaming, según cifras de 'Variety'.

Actualmente, 'Back to the Beginning: Ozzy’s Final Bow' se encuentra en etapa de producción bajo los estudios Mercury, y se prevé que su estreno en salas sea a inicios del 2026, aunque aún no hay fecha confirmada. Además, se espera el lanzamiento de un producto físico relacionado con la cinta, cuyos detalles todavía no han sido revelados. De manera paralela, se anunció el documental 'No Escape From Now', que se estrenará a finales del 2025 y abordará los problemas de salud de Osbourne, así como su retiro definitivo de los escenarios.