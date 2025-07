¿Quién es Sharon Osbourne, esposa del fallecido cantante y vocalista de Black Sabbath Ozzy Osbourne?

Falleció Ozzy Osbourne, cantante y vocalista de Black Sabbath, a los 76 años. La noticia fue confirmada este martes 22 de julio por su familia mediante un comunicado publicado en el portal británico The Sun y en el portal estadounidense TMZ.

Aunque aún no se conoce la causa oficial de su muerte, según el pronunciamiento confirmado por sus hijos Jack, Kelly, Aimee, Louis, y su esposa Sharon Osbourne, con quien estuvo casada con el artista durante más de 42 años y también fue parte del mundo de la música como representante de su esposo, falleció al lado de sus seres queridos.

¿Quién es Sharon Osbourne?

Sharon Osbourne, antes conocida como Sharon Rachel Arden, nació en Londres en 1952 y es hija del reconocido promotor musical Don Arden. Comenzó a trabajar en la industria de la música como recepcionista y rápidamente asumió roles importantes, como mánager de bandas como Electric Light Orchestra y Black Sabbath.

Su vida cambió al involucrarse con Ozzy Osbourne, a quien representó y ayudó a construir una exitosa carrera en solitario. Se casaron en 1982, y Sharon fue clave para mantener la carrera de Ozzy a flote, a pesar de sus problemas con las drogas y el alcohol.

Sharon Osbourne fue representante de su esposo Ozzy Osbourne. Foto: CNN

Sharon Osbourne tuvo programas de televisión en MTV

La fama de Sharon Osbourne creció en 2002 cuando MTV le ofreció un programa de telerrealidad junto a su familia, The Osbournes. El programa, que mostraba su vida familiar disfuncional, destacó por su franqueza y el estilo directo de Sharon. Esta exposición le permitió expandir su carrera en la televisión, convirtiéndose en jueza de programas como America’s Got Talent, Britain’s Got Talent y The X Factor UK. Además, tuvo su propio show de entrevistas en 2003, The Sharon Osbourne Show.

Enfrentó varios escándalos, como su participación en una disputa con Piers Morgan en 2021 sobre Meghan Markle y sus comentarios durante su tiempo como jueza en Britain’s Got Talent. A pesar de estos conflictos, Sharon ha mantenido su estilo provocador, defendiendo su derecho a expresar lo que piensa sin filtros, incluso cuando le ha costado puestos en programas televisivos.