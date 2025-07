Ozzy Osbourne partió a la eternidad este martes 22 de julio. La muerte de la leyenda del heavy metal ha conmocionado al mundo y entristecido a los millones de fans. Por lo que, en Perú no es la excepción. El exvocalista de Black Sabbath llegó a Lima y brindó un esperadísimo concierto donde miles de peruanos y peruanas lo gozaron.

En 2011, los fans vibraron con temas legendarios, 'Bark at the Moon', 'Let Me Hear You Scream', 'Mr. Crowley' y 'I Don"t Know'. El concierto se llevó a cabo en la explanada del estadio Monumental y contó con la asistencia de miles de metaleros peruanos.

Ozzy Osbourne hizo vibrar Lima en 2011

El último concierto de Ozzy Osbourne en Lima fue el martes 12 de abril del año 2011. El tan esperado show inició a las 8.00 p. m. Se calcula un promedio de 10.000 asistentes que vibraron con los éxitos musicales de la leyenda del heavy metal.

También cantó 'Fairies Wear Boots', de cuando formó parte de Black Sabbath. El clásico tema fue elogiado por los fans, quienes se mostraron sorprendidos en una épica noche. También, tocaron, 'Suicide Solution’, ‘Road to Nowhere’, ‘War Pigs’, ‘Shot in the Dark’ y ‘Rat Salad’.

No pudieron faltar los clásicos como, ‘Iron Man’, ‘I Don"t Want to Change the World’, ‘Crazy Train’, ‘Mama, I"m Coming Home’ y ‘Paranoid’. Al finalizar el show, Osbourne agradeció al público por tan gran acogida. "Gracias. Buenas noches. Dios los bendiga. Prometo que regresaré. ¡Regresaré!".

Banner publicitario del concierto de Ozzy Osbourne en Lima. Foto: Heavy Metal Peru.

Ozzy Osbourne murió a los 76 años de edad

El legendario cantante Ozzy Osbourne, líder de la icónica banda de rock Black Sabbath, falleció a los 76 años, dejando un legado imborrable en la historia del rock. Su familia confirmó la noticia a través de un emotivo comunicado, en el que indicaron que murió rodeado de sus seres queridos. Aunque no se ha revelado la causa oficial de su fallecimiento, su partida ha conmocionado a millones de fanáticos alrededor del mundo.