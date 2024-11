El reciente diagnóstico de cáncer de vejiga en etapa 1 de Marco Zunino ha generado una ola de apoyo por parte de sus colegas y seguidores. Entre ellos, la actriz Mónica Sánchez, reconocida por su papel como 'Charito Flores' en la serie 'Al fondo hay sitio', quien no dudó en enviar un mensaje de solidaridad hacia su compañero.

Mónica Sánchez manda un conmovedor mensaje a Marco Zunino por diagnóstico de cáncer

En una entrevista con América Noticias, Mónica Sánchez reveló que desconocía la situación de Marco Zunino hasta el momento de la conversación. Al enterarse, no dudó en expresar su respaldo al actor y en compartir palabras de aliento. "No (no sabía), la verdad que no. ¡Ah! Mira, qué bien, a Christian (Thorsen) le ha ido increíble. Voy a mandarle un mensaje a Marco (Zunino) y, desde aquí, un abrazo, Marco hermoso. No tenía idea, te voy a mandar un mensaje obviamente personal, pero desde aquí me alegro muchísimo de que tengas una pronta mejoría", declaró la actriz.

El reconocido actor de cine, teatro y televisión Marco Zunino reveló recientemente que fue diagnosticado con cáncer de vejiga, un desafío que enfrenta con valentía desde hace cinco meses. El popular 'Cosito' compartió cómo ha logrado combinar su carrera artística con el tratamiento médico, un proceso que, según él, le ha permitido reflexionar y fortalecer su espíritu.

En una entrevista para el programa Día D, Zunino recordó el momento en que recibió la noticia, el mismo día que tenía un ensayo general para Nubeluz: El reencuentro. Con serenidad, relató: “Recogí la biopsia, y el doctor me dijo, ‘es positivo, es cáncer’. Sentí escalofríos y dije, ‘ok, qué es lo que tengo que hacer’”. Aunque el impacto emocional fue inevitable, el actor subrayó la importancia de enfrentar la situación y permitirse expresar sus emociones: “No voy a mentir, lloré, se me salieron las lágrimas”.