Este fin de semana, Marco Zunino ha impactado a sus seguidores al anunciar que le han diagnosticado cáncer de vejiga. El destacado actor explicó que tomó la decisión de realizarse un chequeo de rutina, sin imaginarse que le darían dicho diagnóstico en medio de los ensayos para el reencuentro de ‘Nubeluz’.



Marco Zunino sobre su cáncer de vejiga



Recientemente, Marco Zunino sorprendió a todos al revelar que padece cáncer de vejiga, pues el actor recibió esta noticia mientras se preparaba para el espectáculo de reencuentro de ‘Nubeluz’, un evento que tuvo lugar en julio de este año.

“Era el día de ensayo general y tenía que ir a recoger la biopsia. Fui, le dije: ‘doctor, tengo que irme al ensayo’ y me dice: ‘¿cómo estás?’ y yo: ‘ahhh, ok’ y me senté. Me dijo: ‘es positivo, es cáncer’ (...) Sentí un escalofrío y dije: ‘¿qué tengo que hacer?’. No te voy a mentir, lloré”, expresó en entrevista con las cámaras de Día D.



Después de conocer su situación, Marco Zunino decidió continuar con sus ensayos de ‘Nubeluz’ como de costumbre, pero decidió contarle a sus compañeros qué le pasaba y solicitarles que mantuvieran la noticia en reserva. “Les dije que hiciéramos el ensayo general como si nada estuviera pasando y que nos concentráramos y nos divirtiéramos; luego iba a lidiar con esto”, agregó al respecto.

¿Qué más reveló Marco Zunino sobre su situación?



Con una actitud serena, Marco Zunino relató los pormenores de su experiencia, destacando la importancia de confrontar su realidad y permitirse momentos de llanto como parte de su proceso de sanación. “No voy a mentir, lloré, se me salieron las lágrimas”, sentenció.

Cabe señalar que Marco Zunino reveló que tuvo que someterse a una operación y, pese a que les dijo a sus amigos que no vayan a verlo, esto no fue posible. “No había manera de que no vayan; tengo mucho que agradecerles”, acotó en su entrevista.

Marco Zunino en el reencuentro de 'Nubeluz'. Foto: Instagram

Por otro lado, Marco Zunino mencionó que su diagnóstico de cáncer le hizo reflexionar sobre la vida: “Ha cambiado mi vida, porque sí me siento distinto, es que por primera vez ya no me siento inmortal”.