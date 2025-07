El último episodio del podcast 'Doble Sentido' protagonizó un inesperado momento cuando Onelia Molina mencionó que quería bailar con Beéle, el cantante y compositor colombiano, de quien Roxana Molina es una gran seguidora.

Esto llevó a que Roxana la interrumpiera para advertirle a Onelia que no se metiera con el músico colombiano, pues, de lo contrario, ella se "acercaría" a Mario Irivarren.

Onelia Molina y Roxana protagonizan inesperado momento por Mario Irivarren

Esta advertencia originó una rápida respuesta de la integrante de 'Esto es guerra', quien la repitió hasta en tres ocasiones: "¿Tú qué?". Al escucharla, Roxana le dijo que, aunque el músico de Colombia no supiera que estaban juntos, ella no podía acercarse. "No puedes tocar a mi hombre", señaló. En ese momento, la dentista le dijo: "¿Y tú quieres tocar a...?", pero no terminó la frase, lo que provocó que el elenco del programa se exaltara y le pidiera que terminara la frase.

Sin embargo, Onelia aclaró que ella iba a decir: "¿Y tú quieres tocar a Mario? Tócalo". Aun así, ningún integrante del programa le creyó y mencionó que eso era mentira, lo que desató las risas de todos los presentes.

¿Por qué terminaron su relación Mario Irivarren y Onelia Molina?

Durante la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, se viralizó un video entre Mario Irivarren y la 'Rubia de Gamarra', donde se les escuchaba hablar de la expareja del conductor de 'Good Time', Vania Bludau. En la conversación, se escuchó que Mario contactaría a la modelo peruana para cerrar un ciclo emocional, lo que afectó a Onelia, a quien luego pidió disculpas por lo ocurrido en su podcast y explicó que lo que dijo en ese momento fue impulsado por el alcohol. Días después, Onelia Molina declaró el fin de su relación con el integrante de 'Esto es guerra'.