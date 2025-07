Magaly Medina generó controversia en redes sociales tras publicar un video en Instagram una receta de sopa de menudencia, un platillo tradicional que, según contó, solía preparar en el pasado. Aunque su intención parecía querer conectar con sus seguidores a través de un recuerdo personal, el comentario que hizo durante la presentación no fue del agrado de la audiencia y terminó provocando una ola de críticas en su contra.

Lo que más incomodó a algunos usuarios fue la forma en que se refirió a esa etapa de su vida, al decir que la sopa formaba parte de su “época de pobre”. “Hoy llego con una de mis sopas de mis épocas de pobre. Una sopa calentita de menudencia de pollo”, señaló Magaly Medina antes de mostrar el proceso de preparación. La frase fue considerada por muchos como despectiva y ofensiva hacia las personas poco favorecidas.

Magaly Medina responde a las críticas por su comentario

Ante la cantidad de comentarios que generó su publicación, Magaly Medina empezó a responder a quienes la señalaban de haber tenido un tono despectivo al referirse a la famosa sopa de menudencia. Varios usuarios le hicieron notar su molestia, como uno que comentó: “Todo bien Magaly, pero no es correcto decir sopa de pobre, ahí te equivocaste. Te sentí muy despectiva”. La esposa de Alfredo Zambrano, fiel a su estilo directo, no tardó en aclarar que sus palabras no buscaban generalizar ni ofender a nadie.

Magaly explicó que hablaba desde su experiencia personal, ya que en el pasado su familia no contaba con recursos y su madre preparaba el platillo por necesidad. “Dije: de mis épocas de pobre. Mi madre no tenía para comprar pollo, solo alcanzaba para las menudencias. Con eso no he generalizado. Estoy contando mi caso”, escribió en respuesta, la conductora de 'Magaly TV: La firme'.

Asimismo, cuando una seguidora le comentó: “Yo hago esa sopa y no soy pobre”, Magaly no tuvo problemas en responder así: “Es un decir, porque una vez por semana tomo caldo de patitas”. Sin embargo, también hubo usuarios que entendieron el contexto de sus palabras, considerando que no lo dijo de forma despectiva, sino como una referencia a una realidad compartida por muchos peruanos. Finalmente, destacaron que la sopa de menudencia es un platillo sabroso, especialmente reconfortante durante el invierno.