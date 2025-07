Zully, Alejandra Baigorria y Said Palao protagonizaron un momento gracioso cuando al integrante de Esto es Guerra le dijeron que era muy tímido. | Foto: Composición LR/ TikTok

Zully, la popular streamer peruana, publicó un video en el que mostró su visita a la tienda de Alejandra Baigorria y Said Palao. Durante su recorrido, la influencer destacó algunos de los accesorios e indumentaria que promocionan dicha pareja peruana. La sorpresa llegó cuando, en medio de su tour, se encontró con Alejandra y Said. Los tres no perdieron tiempo y se unieron para grabar varios TikToks y videos, compartiendo risas y momentos divertidos.

Un momento que se robó toda la atención fue cuando Zully le dijo a Said Palao que no hablaba mucho, lo que no pasó desapercibido para la 'Rubia de Gamarra', quien reaccionó sorprendida.

Zully y Alejandra Baigorria se burlan de Said Palao por no hablar durante stream

"¡Eres bien tímido!", le soltó Zully a Said Palao, lo que rápidamente hizo reaccionar a Baigorria, quien la interrumpió y explicó: "Por eso lo elegí como pareja. Yo hablo un montón y él casi no dice nada", expresó. Además, confesó entre risas que ella era la que más discutía en la relación, mientras que él simplemente no respondía.

Cuando la integrante de 'Esto es Guerra' terminó, Zully no perdió otra oportunidad y le dijo a Said: “Suétate un poquito más, desarróllate”. Finalmente, el esposo de Alejandra, con una sonrisa, respondió que la razón por la que no hablaba tanto era por la hora, lo que generó confusión en la influencer peruana.

¿Quién es Zully?

Zully es una influencer y streamer peruana que realiza transmisiones de su día a día a través de plataformas como TikTok y 'Kick'. Su principal audiencia se encuentra en Perú, aunque también la ven de otros países de América Latina.