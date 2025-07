Onelia Molina y Mario Irivarren vuelven a estar en el centro de la atención luego de que una seguidora del portal Instarándula compartiera una comprometedora imagen de ambos en la boda de un amigo en común. En la foto se ve al chico reality tomando por la cintura a su expareja, pese a que ambos habían asegurado públicamente que no habían retomado su relación tras su mediática ruptura. La imagen generó rumores sobre una posible reconciliación.

El nuevo registro se suma a una serie de indicios que avivan los rumores de que la pareja estaría dándose una segunda oportunidad. Hace solo unas semanas, las cámaras del programa de Magaly Medina captaron a Onelia Molina saliendo de la casa de Irivarren tras, presuntamente, pasar la noche allí. Aunque la odontóloga explicó que solo fue a ponerle una inyección a la madre del chico reality, los recientes encuentros en eventos sociales y estas muestras de cercanía alimentan las sospechas de que algo más podría estar ocurriendo entre ellos.

Mario y Onelia en la boda. Foto: Instarándula

Mario Irivarren y Onelia Molina son captados en actitud cariños pese a que negaron reconciliación

El portal Instarándula difundió una foto enviada por una usuaria que dejó entrever una evidente cercanía entre los chicos reality durante una reciente boda. “Mira las confianzas de Mario y Onelia en la última boda... decían que no estaban, pero qué tal confianza al agarrarle la cintura”, escribió la seguidora, recordando que ambos habían negado una reconciliación.

Pese a la imagen, Onelia Molina volvió a insistir en su podcast que está soltera. Sin embargo, su compañero de conducción, Patricio Parodi, la incomodó con un comentario irónico: “Ya todos vimos, no fastidies”. Al ser consultada directamente sobre un posible regreso con Mario Irivarren, la odontóloga evitó confirmarlo o negarlo, respondiendo únicamente: “Ya aprendí a que ya no voy a hablar de mi vida privada”.

Onelia Molina sorprende al ser captada saliendo de la casa de Mario Irivarren

Onelia Molina fue captada por las cámaras de 'Magaly TV, la firme' ingresando al departamento de su exnovio, Mario Irivarren, alrededor de las 11:50 p. m., y no salió hasta la mañana siguiente. El equipo del programa de espectáculos registró el preciso momento en que la modelo llegó al domicilio del conductor de 'Good Time', desatando sospechas sobre una posible reconciliación entre los exchicos reality.

Alrededor de las 10:00 a.m. del día siguiente, los 'urracos' sorprendieron a la pareja saliendo del edificio y no perdieron la oportunidad de abordarlos. Aunque fueron consultados sobre el motivo del reencuentro y si habían cerrado ciclos, ambos evitaron responder con claridad. “¿Has pasado la noche de la reconciliación?”, fue la pregunta directa que recibió Mario Irivarren, quien optó por el silencio y solo mostró un gesto serio, mientras que Onelia Molina también decidió no dar declaraciones.