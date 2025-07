Durante la entrevista con Édgar Vivar, el querido 'Señor Barriga' y 'Ñoño' de 'El Chavo del 8', Rebeca Escribens se mostró visiblemente conmovida al tenerlo en persona. La conductora terminó arrodillándose y besándole las manos en señal de profundo respeto, mientras entre lágrimas le expresaba su gratitud por tantas generaciones marcadas por su trabajo.

El actor mexicano, de 76 años, quedó igualmente emocionado ante el gesto de Rebeca Escribens. “Está muy bien. No, pero la carga emotiva es evidente, me has conmovido con lo que me dices. De veras, bien, ha valido la pena todo este trabajo por llegar a tocar el corazón de alguien”, aseguró Édgar Vivar.

Rebeca Escribens hace conmovedora confesión a Édgar Vivar

La conductora se mostró profundamente conmovida al conversar con Édgar Vivar y no dudó en arrodillarse para saludarlo con un beso, mientras le hacía una emotiva confesión. “Gracias por estar acá, es un placer. Permítame, por favor. Es que por hacernos nuestra niñez tan bonita”, le expresó Rebeca Escribens, agradeciéndole por los recuerdos que dejó con sus entrañables personajes. Luego, con su característico sentido del humor, agregó entre risas: “Lloro porque si no me despide mi productor que está ahí, el chinito por ahí”, para finalmente despedirse junto al actor mexicano frente a las cámaras con un afectuoso: “Chao, Don Barriga”.

Rebeca Escribens y Édgar Vivar. Foto: captura América TV

Édgar Vivar se pronunció sobre críticas a Florinda Meza por la serie 'Chespirito: sin querer queriendo'

Con el reciente estreno de la serie 'Chespirito: sin querer queriendo', inspirada en la vida de Roberto Gómez Bolaños, varios actores que formaron parte del recordado elenco han comenzado a revelar detalles inéditos. Esta vez, Edgar Vivar rompió el silencio y habló sobre Florinda Meza, considerada una de las figuras más controversiales del programa, sorprendiendo a muchos con sus declaraciones.

“Siempre fue muy cumplida, obsesiva en la perfección, es muy perfeccionista, eso sí”, comentó entre risas el actor mexicano, dejando entrever que la relación con Florinda estuvo marcada por un alto nivel de profesionalismo. Vivar también aclaró que, aunque su carácter fuerte era notorio, nadie podía negar el compromiso absoluto que tenía con su trabajo.