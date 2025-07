Adolescente acusada de matar a sus padres buscó viralizar el crimen por TikTok: "Va a ser un éxito".

Sarah Grace Patrick es una adolescente de 17 años acusada de asesinar a sus padres en el estado Georgia, Estados Unidos. Meses después del crimen, la policía del Condado de Carroll confirmaron que se entregó voluntariamente. Además, será juzgada como adulta por los dos homicidios y los dos asaltos agravados que se le imputan.

Sin embargo, tras la captura de la menor, se reveló una situación inquietante. Aparentemente, la acusada buscó que el asesinato de sus padres ganara notoriedad en TikTok, contactando con una influencer que trata casos de crímenes reales, diciendo: “Va a ser un éxito”. Además, se descubrieron comentarios de esta cuenta en videos relacionados con el caso, así como publicaciones de la adolescente lidiando con la pérdida de sus padres.

¿Cómo buscó la adolescente viralizar el crimen de sus padres por TikTok?

Janice, como se identifica a la influencer de TikTok, mostró una conversación en una entrevista para la revista People. En ella, una cuenta llamada “Sarah Grace”, que coincide con los nombres y usuario de la acusada, le escribe recomendándole que revise el caso de Kristin y James Brock, las víctimas. Luego, menciona que se trata de sus padres.

La tiktoker continuó mostrando sus condolencias, a lo que la cuenta respondió que el suceso sería “un gran éxito”, debido a que el caso no tenía una cobertura mediática masiva. Añadió que la única persona que tocó el tema logró posicionarse en Google como la primera búsqueda. Finalmente, el perfil dijo que podría darle detalles que no eran de conocimiento público, pero no cosas importantes que la policía le pidió no divulgar.

Kristin y James Brock fueron las víctimas de este asesinato en Georgia. Foto: New York Post

Siguió comentando TikTok sobre el crimen

Finalmente, Janice tocó en un video para la plataforma. En él, se puede ver que la misma cuenta respondía a los comentarios. “Definitivamente lo era, ya que conocían la casa” fue uno de ellos, al seguir un hilo que comentaba la posibilidad de que él o los culpables conocieran a la familia. Asimismo, otra usuaria de la plataforma, que comparte su proceso de duelo tras el asesinato de su hijo, comentó que el perfil “Sarah Grace” también le escribió. “Necesito a una mamá ahora mismo”, se puede ver en la captura de pantalla.

Aunque hay indicios, la policía aún no ha confirmado si es que este perfil de TikTok fue usado directamente por la acusada. La cuenta si le pertenecía a ella, ya que Sarah subía videos homenajeando a sus padres tras el crimen. El caso remeció al Estado de Georgia, puesto que los cuerpos fueron encontrados por la hermana menor de Patrick, de tan solo seis años.