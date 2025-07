La agrupación Corazón Serrano recibió duros cuestionamientos por lucir sumamente abrigadas, de pies a cabeza, en su último concierto en Juliaca. “Son artistas que irrespetaron a su público, quienes estaban mirando pingüinos, un aburrimiento total”, fue la dura crítica de Magaly Medina. Ante esto, una de las protagonistas, Lesly Águila, habló sobre el tema y también contó sobre cómo le afecta su salud al exponerse a tan bajas temperaturas.



“No todos tenemos el mismo organismo, lamentablemente yo sufro de bronquios, yo no me puedo exponer. Mi hermana falleció de bronquios. Bueno, hay personas que lo toleran. En mi caso, no tolero esos climas”, declaró Lesly Águila para La República, tras sumarse a las celebraciones de Edwin Sierra por los 15 años de su espacio radial 'Qumbias y risas’.

Lesly Águila respeta las críticas, pero pide empatía



Lesly Águila, quien fue captada durmiendo en pleno concierto de Corazón Serrano en Moyobamba, contó que no fue fácil desarrollar su espectáculo en Juliaca porque el frío fue demasiado y estuvieron cantando a -5° en plena madrugada. “No se puede bailar por la altura porque te agitas y a uno le falta la respiración. Por eso, al costado estaban los bomberos porque tenían el oxígeno”, comentó.

Si bien es consciente que tienen que ser profesionales a la hora de brindar un concierto, manifestó que no son inquebrantables. Asimismo, la intérprete de ‘Olvídame’ indicó que ellos cumplieron con el público. “No considero que sea una falta de respeto, es como que al público del sur lo llevas al norte y se desmayen por tanto calor. Nadie es de fierro aquí, uno trata de dar lo mejor en el escenario, pero a veces no se puede por el tema de los climas”, añadió.

Lesly Águila le responde a Magaly Medina tras burlas

Por otro lado, Lesly Águila dijo que respeta las críticas de Magaly Medina y del público en general. “Ese es su trabajo, yo respeto mucho su punto de vista”, expresó. Sin embargo, pidió empatía hacia las cantantes, quienes estarían mal de salud debido a los constantes cambios de climas a los que se someten.

La cantante piurana abrió su corazón y contó que sufre de bronquios, enfermedad que terminó con la vida de su hermana. “Lamentablemente, yo también corro con esa mala suerte y no me puedo exponer mucho (...) Yo tengo 15 años trabajando así, viajando del frío al calor y de una u otra manera también me ha afectado mucho todo este tiempo, pero ahí tratamos de darle”, concluyó.