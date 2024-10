El pasado 2 de octubre, Mateo Garrido Lecca, conocido por su carrera en la comedia y su sólida relación con Verónica Álvarez, sufrió un inesperado desvanecimiento durante el programa 'Chapa tu money', producido por No Somos TV y conducido por Jorge Luna y Ricardo Mendoza. Al concluir una dinámica, el comediante tambaleó por unos segundos hasta caer repentinamente al suelo, generando alarma entre los presentes.

Las imágenes muestran cómo Ricardo Mendoza quedó completamente desconcertado al presenciar la caída, mientras Jorge Luna intentaba entender lo que había sucedido. Fue Goncho Iglesias, otro de los comediantes en el show, quien rápidamente corrió a asistir a Garrido Lecca, ayudándolo a recuperarse de la fuerte caída que sufrió en el mencionado programa de YouTube.

El suceso ocurrió durante una de las dinámicas del programa 'Chapa tu money', un show de concursos que cada semana recibe la participación de comediantes e invitados especiales. Mateo Garrido Lecca, primo lejano de Mijael Garrido Lecca, quien es uno de los comediantes de este espacio conducido por Ricardo Mendoza y Jorge Luna, participaba de forma activa cuando comenzó a tambalear y, sin previo aviso, sufrió una dura caída frente a las cámaras y al público.

En el video que circula en redes sociales, se puede ver cómo Garrido Lecca pierde el equilibrio, lo que genera la inmediata reacción de Goncho Iglesias, quien fue el primero en acudir a su auxilio. Aunque el exlocutor de radio se recuperó rápidamente, la escena causó gran preocupación entre los presentes y los conductores del programa, en especial en Ricardo Mendoza, quien quedó sin palabras ante lo sucedido.

Cabe destacar que, pese a este fuerte incidente, Mateo Garrido Lecca siguió participando de las dinámicas de 'Chapa tu money', pero, por momentos, lució un semblante apagado, quizás, producto de la abrupta caída que sufrió en uno de los juegos del programa.

¿Quién es Mateo Garrido Lecca?

Mateo Garrido Lecca es un reconocido comediante e influencer peruano que ha ganado popularidad en los últimos años. Nació en Lima y se formó como ingeniero industrial en la Universidad de Lima. Además, completó un año de estudios en Corea del Sur. A pesar de su formación en ingeniería, Garrido Lecca decidió dedicarse a la comedia, comenzando con el stand-up en 2011, actividad que inicialmente consideraba solo un hobby.

"Yo no estudié Comunicaciones porque no me gusta ni leer ni escribir. No le he cogido el gusto todavía. Y no estudié Artes porque en su momento jamás fue mi opción", expresó en una entrevista para Perú 21 hace cinco años, destacando cómo encontró su verdadera pasión en la comedia, después de algunos años en el ámbito ingenieril.

Además de su carrera en la comedia, Mateo también se ha destacado por su presencia en redes sociales, donde comparte contenido humorístico con miles de seguidores. Aunque en marzo de 2023 dejó su trabajo en ingeniería, su dedicación a la comedia sigue creciendo, consolidándose como uno de los nombres más destacados en el panorama humorístico peruano.

