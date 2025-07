Édgar Vivar conmueve en Perú al interpretar a Ñoño después de mucho tiempo: “Casi no hago esto”

“¡Míralo, eh! ¡Míralo, eh!”, es una frase que quedó en la memoria de miles a través del personaje de Ñoño en ‘El Chavo del 8’. Édgar Vivar es el artista detrás de este entrañable papel y hace poco hizo emocionar a sus fans peruanos al interpretarlo después de mucho tiempo. Este emocionante momento se vivió cuando el artista participó en el programa ‘Esta Noche’, conducido por Ernesto Pimentel.

Actor Édgar Vivar recibió un homenaje y sorprendió con un emotivo momento

Édgar Vivar recibió una estrella con su nombre en el paseo de la fama de América TV. El reconocimiento buscó resaltar su gran trayectoria actoral y sobre todo su actuación en ‘El Chavo del 8’. Algunos extractos de su vida fueron proyectos en el programa generando en el artista sentimientos encontrados.

Sin embargo, cuando la grabación estaba a poco de terminar, fue la ‘Chola Chabuca’ quien le traslado al actor un pedido de miles de peruanos: interpretar a Ñoño. “¿Cómo diría Ñoño que está feliz?”, mencionó. En un inicio, el actor se sinceró y manifestó que desde hace mucho no lo hacía, pero terminó aceptando.

"Casi no hago esto, pero estoy tan contento. No los voy a ver, nada más escuchen: 'yo la verdad me siento sumamente emocionado porque es la primera y única estrella que me han dado, estaba estrellado, pero nunca tan bonito. ¡Míralo, eh, míralo, eh, míralo, eh!'", expresó con la característica voz de Ñoño.