Así fue el inesperado final de 'El Chavo del 8': el elenco nunca supo que ya era el último episodio

La nueva serie biográfica de 'Chespirito' muestra aspectos desconocidos de la historia de sus personajes, además de confesiones realizadas por los protagonistas años después. La producción 'Chespirito: sin querer queriendo', emitida por HBO Max, estrena su cuarto capítulo, que se vuelve cada vez más interesante.

María Antonieta de las nieves, la 'Chilindrina', reveló un dato muy importante que pocas personas conocían: 'El Chavo del 8' no tuvo un final propiamente dicho, simplemente dejaron de grabar los episodios. Años después, ella contó cómo fue ese momento tan tenso.

El inesperado final de 'El chavo del 8', según 'la Chilindrina'

En una entrevista para un canal de YouTube con Yordi Rosado, María Antonieta de las Nieves confesó que no sabía que el programa 'El chavo del 8' había culminado, y se mostró sorprendida ante este suceso.

“Un día no hubo sketch de El Chavo, y dijimos ‘bueno, lo reponemos la semana que entra’”, comentó María Antonieta. Pero pasaron las semanas y no había más grabaciones. “Le dije: ‘Oye, Chespirito, ¿por qué no has puesto El Chavo?’ y me respondió: ‘Porque ya se acabó El Chavo’”.

Además, la comediante agregó: "Le dije: ‘Ya sé que los personajes fueron idea tuya, pero cada quien les metimos nuestra caracterización, nuestras ideas, nuestras formas de ser y tú ya no quieres ser el Chavo, pero yo sí quiero ser la Chilindrina".

Esto dijo 'Chespirito' sobre el final del 'Chavo del 8'

En su nueva bioserie, 'Chespirito sin querer queriendo', se explica por qué se dejó de hacer el programa, que en su momento fue un éxito. Además, no solo se aborda el caso de 'El chavo del 8', sino también el de 'Chapulín colorado'.

"Esto había sucedido al menos un par de años antes, cuando llegué a la conclusión de que ninguno de los dos personajes debía continuar en la cartelera del programa 'Chespirito', ya que ambos habían cumplido, de manera más que sobresaliente, un ciclo de vida que no debía prolongarse. Me opuse a correr el riesgo de que el 'Chapulín' y el 'Chavo' llegaran a dar lástima, que terminaran exhibiendo los residuos en que se iban convirtiendo", finalizó.