Macarena Gastaldo volvió a estar en el centro de la atención tras contar detalles inéditos sobre su vínculo con Austin Palao. Luego de sus confesiones en 'El valor de la verdad', la modelo argentina compartió en vivo una versión que ha generado debate en redes y medios del espectáculo.

La confesión se dio durante su visita al programa ‘La noche habla’, conducido por Tilsa Lozano, donde la exvengadora la cuestionó directamente sobre los rumores que indicaban que Macarena Gastaldo habría sido la primera pareja íntima del modelo. La respuesta dejó sin palabras al set y encendió la polémica en el entretenimiento local.

Macarena Gastaldo cuenta detalles íntimos de Austin Palao

Durante la entrevista, Tilsa Lozano no dudó en abordar uno de los rumores más comentados en torno a Macarena Gastaldo y Austin Palao. En un momento clave del programa, Lozano le preguntó directamente: “Dentro de ese conocimiento, tú habrías sido su primera vez. La prueba del amor, ¿es verdad o no?”. La modelo argentina respondió, asegurando que esa versión le fue transmitida por personas cercanas al entorno del exchico reality. “Eso es cierto. A mí me contaron, porque yo no puedo saber, que sí. Sus amigos decían que sí, porque yo no sé cómo ver en un chico eso”, declaró en vivo.

Este testimonio surge luego de su participación en el recordado programa ‘El valor de la verdad’, donde Gastaldo ya había causado revuelo al exponer diversos encuentros y vínculos con figuras del espectáculo y el deporte nacional.

Macarena Gastaldo confiesa de que Flavia Laos se metió en su "relación" con Austin Palao

Macarena Gastaldo confesó en 'El valor de la verdad' que Flavia Laos habría iniciado un acercamiento sentimental con Austin Palao cuando ella aún mantenía una relación cercana con el modelo. “Éramos amigos con derechos. Nunca le tomé importancia a lo que pasó con Flavia”, aclaró Gastaldo ante las cámaras, dejando en claro que su vínculo con Palao no llegó a formalizarse, pero que sí existió una cercanía que, en su momento, fue significativa para ella.