Macarena Gastaldo expone a Flavia Laos y afirma que se metió en su relación con Austin Palao: "Ella me lo dijo"

Macarena Gastaldo arrancó fuerte en 'El valor de la verdad' al revelar que Flavia Laos intervino en su relación con Austin Palao y que fue la propia influencer quien se lo confesó. La influencer argentina expuso a la peruana al responder la primera pregunta planteada por Beto Ortiz este domingo 13 de julio en su esperada participación, que ya había causado gran revuelo con el avance revelado días atrás.

A pesar de esta situación, Gastaldo se mostró muy tranquila al revelar todos los detalles sobre lo que sucedió entre Laos y Palao, pues asegura que no hubo algo serio con el modelo peruano.

Macarena Gastaldo revela que Flavia Laos se metió en su relación con Austin Palao

Macarena Gastaldo respondió afirmativamente a la pregunta "¿Se metió Flavia Laos en tu relación con Austin Palao?" y de inmediato aclaró que su vínculo con el modelo peruano se limitó a unas cuantas salidas sin mayor trascendencia. "Me reí mucho porque no sé si llamarlo relación. No era nada serio y nunca le tomé importancia, y menos cuando pasó", explicó la modelo argentina.

Más adelante, contó que fue la propia Flavia Laos quien le confesó haberse involucrado con Austin. Su reacción, según relató, fue completamente despreocupada: "Ella me lo dijo y yo: 'Ya, amiga, no me importa, si total no es nada serio'. No me importó". Con estas palabras, Gastaldo dejó claro que no guarda resentimientos y que el tema nunca le afectó realmente.

"Éramos buenos amigos con beneficios": Macarena Gastaldo sobre Austin Palao

Durante 'El valor de la verdad' en vivo, Macarena Gastaldo reiteró que su vínculo con Austin Palao no fue más que algo casual. Sin embargo, ante la insistencia de Beto Ortiz, reveló que se vieron alrededor de cuatro veces. Fue justamente en ese breve periodo cuando ocurrió el episodio con Flavia Laos. "Unas cuatro veces, no tanto. En el interín que salimos pasó esto con 'Fla', que regresó, y de ahí se cortó todo", expresó la modelo.

En ese momento, Beto Ortiz no dudó en ironizar, diciendo que habían "compartido" a Palao como "buenas amigas". Gastaldo, fiel a su estilo despreocupado, respondió: "Sí, qué lindo. Amor para todos. No soy posesiva, y menos cuando algo es light. Si veo que la cosa va en serio, que involucra sentimientos y si se habla, ay, bueno".