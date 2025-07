Magaly Medina vuelve al centro de la polémica, pero esta vez no por el contenido de su programa, sino por presuntas actitudes detrás de cámaras. En una reciente entrevista en 'Katty con Kalle', Katty Villalobos, exreportera del canal ATV y conductora del pódcast, ofreció un testimonio que ha reavivado la conversación sobre el trato que recibirían los colaboradores de la conductora en el entorno laboral.

Villalobos no dudó en compartir sus experiencias con Medina, asegurando que el ambiente en el canal se tornaba denso cada vez que la conductora aparecía. La periodista afirmó que incluso pequeños encuentros en espacios comunes, como un ascensor, eran motivo de tensión entre el personal.

Katty Villalobos saca a la luz comportamiento tenso de Magaly Medina

Durante su intervención en el programa de Barboza, la exreportera sorprendió al público al compartir anécdotas sobre la presencia de Magaly Medina en los pasillos de ATV. Según relató, era común que los trabajadores del canal evitaran compartir espacios con la conductora, debido al ambiente hostil que, según ella, generaba a su alrededor.

"Lo peor que te puede pasar es encontrártela en el ascensor", contó Villalobos. “Si tú estás con ella ahí y el ascensor se abre, ella está siempre con la cabeza así, mirando al piso. Entra y la gente no entra, se meten en el ascensor del costado", expresó. Tras esto, visiblemente sorprendida, Janet Barboza acotó: "es terrible, no quieren estar con ella".

Pese a este inconveniente, Katty Villalobos recordó que, en alguna oportunidad, tomo valentía y entró al mismo ascensor con Magaly Medina. "Yo me he metido con ella y me he salido”, narró con detalle la comunicadora, reflejando un escenario que, según afirma, era conocido por muchos dentro del canal.

En otro momento de la entrevista, Janet Barboza hizo referencia a un apodo que supuestamente circulaba entre técnicos, periodistas y personal de producción de ATV. “Janet, acá la conversación entre los periodistas, prensa, técnicos, es la ‘Chilindrina Huachana’”, expresó, aclarando que este sobrenombre habría nacido dentro del canal, y no en redes sociales como se creía.