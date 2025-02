En los últimos días, el caso de la novia fugitiva de Bagua generó gran conmoción en la opinión pública, luego de que se difundiera la versión de que su pareja habría recibido amenazas de muerte. Sin embargo, en recientes declaraciones, el novio involucrado salió a desmentir estas afirmaciones y reveló que su audio fue clonado para tergiversar la situación.

La novia de Bagua salió a desmentir todo tipo de especulación que la envuelve en una supuesta extorsión. Foto: ATV

El supuesto audio donde revela que fue víctima de extorsión

Tras el incidente, Clever, la pareja de la novia fugitiva, comenzó a difundir rumores sobre supuestas amenazas que, según él, había recibido Cielo para evitar el matrimonio. Sin embargo, durante su intervención en el programa "Andrea" de ATV, la joven desmintió esa versión. Cielo contó que había descubierto la infidelidad de Clever gracias a una amiga que le proporcionó pruebas contundentes, incluidas fotografías en las que él aparecía con otra mujer. "Me engañó, me traicionó con otra chica de Bagua", afirmó Cielo y explicó que había decidido no confrontarlo en privado, sino exponerlo públicamente.

Para aclarar el asunto, Clever dijo lo siguiente: "Ni yo ni ella hemos sido víctimas de extorsión. Muchas veces se ha visto que clonan la voz de un personaje para poder hacer cualquier cosa", sentenció tajantemente.

La versión de Cielo sobre lo ocurrido

Asimismo, la joven se pronunció sobre el tema y negó rotundamente haber sido víctima de algún tipo de extorsión. "De ninguna manera, no me han amenazado. Lo que dicen son puras mentiras", aseguró con firmeza. Además, desafió a quienes dudaban de su versión a comprobarlo por sí mismos. "Si me quieren conocer, que vengan aquí. Están autorizados para comprobar quién soy realmente", sentenció, reafirmando su postura y desmintiendo las especulaciones.

La polémica que se ha generado en torno a la pareja de Bagua

El caso de la 'novia fugitiva' ha desatado un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación. Mientras algunos usuarios han respaldado a Cielo por su decisión de exponer la infidelidad de su pareja antes de casarse, otros han criticado la manera en que se manejó la situación, señalando que la situación pudo haberse resuelto de forma privada.

En varios medios de comunicación se ha viralizado el caso, convirtiéndolo en un tema de conversación nacional. Además, la participación de ambos protagonistas en el programa "Andrea" de ATV ha incrementado la controversia, con sectores de la audiencia que cuestionan la veracidad de sus versiones.