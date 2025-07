Un recordado exintegrante de 'Esto es guerra' ha anunciado la feliz noticia de que será papá. Se trata de Matteo Tulini, quien acudió a sus redes sociales el 12 de julio para revelar la llegada de su hijo. "Te espero con ansias, mi amor", escribió el modelo que se consagró como una figura popular de 'EEG' durante su participación en el reality show.

Tullini, de 26 años, conmovió a sus seguidores al dedicarle emotivas palabras a su bebé. El también excombatiente compartió su alegría en Instagram, donde no tardaron en reaccionar figuras como Fabio Agostini y el futbolista Franco Zanelatto.

Con un mensaje cargado de ternura, Matteo Tulini expresó sus emociones sobre ser padre, dejando ver una faceta sensible poco conocida por sus seguidores. "Te amo y todavía no te conozco", escribió, dirigiéndose al bebé que espera. En su reflexión, prometió estar presente en los momentos más significativos de su hijo. El modelo resaltó que, más allá de los logros personales, ha aprendido que no hay nada más valioso que el tiempo compartido con quienes uno ama.

Tulini también expresó su deseo de ser una figura de apoyo, guía y afecto para su hijo. "Quiero enseñarte a reír, a llorar, a contar hasta 100 y a contar conmigo cuando me necesites", escribió, añadiendo que espera que la forma en que él ame a su esposa, con quien se asó en 2022, sea una referencia para que el niño aprenda lo que significa recibir amor. Su emotivo mensaje culmina con la frase "Me devolviste las ganas de ser niño cuando ya me estaba acostumbrando a ser un adulto, ahora todo se trata de ti. ¡Te espero con ansias, mi amor!".

¿Quién es Matteo Tulini?

Matteo Tulini es un modelo peruano nacido el 30 de marzo de 1999. Desde adolescente incursionó en el mundo del modelaje, destacando por su presencia en redes sociales. En 2018, Tulini se unió al programa 'Esto es guerra' como parte del equipo de los retadores y su paso por el reality estuvo marcado por situaciones intensas.

Uno de los momentos más recordados de su paso por 'EEG' incluye una ocasión en la que logró salvarse gracias al voto del público, lo que evidenció el fuerte respaldo que tenía entre los televidentes. Este gesto no solo lo mantuvo en competencia, sino que también provocó reacciones entre otros participantes, como Facundo González, quien se mostró molesto por no haber recibido el mismo apoyo. La popularidad de Tulini en ese momento confirmó que, a pesar de ser un rostro nuevo, ya se había ganado el cariño de la audiencia.