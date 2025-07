‘Locos de amor, mi primer amor’ llegó a los cines peruanos con altas expectativas, pero su debut no fue el esperado. La cuarta entrega de la popular saga nacional se estrenó el pasado 26 de junio en salas de todo el país, presentando un elenco renovado y juvenil que incluye a Brando Gallesi, Ray del Castillo, Alexia Barnechea y Thiago Vernal, entre otros. Sin embargo, pese al entusiasmo inicial, la recepción no fue tan favorable como se proyectaba.

Las críticas no se hicieron esperar, y uno de los principales blancos fue justamente Thiago Vernal, quien además de actuar, se estrenó como productor en esta cinta. En el pódcast Ouke, se leyó un comentario que generó gran controversia: “Qué se puede esperar de una película escrita por Bruno Ascenzo y producida por Thiago Vernal”. Esta frase no pasó desapercibida para el joven artista, quien respondió con firmeza durante una entrevista exclusiva con La República.

Con evidente molestia, Vernal expresó: “En otros países como Colombia, en Argentina, sale una nueva película, sale un nuevo cantante y los cantantes que están arriba dicen ‘bueno, hagamos una colaboración juntos, crezcamos juntos’. Y acá decimos ‘¿qué esperan de ver una película?’, ¿me entiendes?”.

Thiago Vernal sobre primera semana de 'Locos de amor, mi primer amor': "La competencia ha sido dura"

A pocos días del estreno de 'Locos de amor, mi primer amor', Thiago Vernal se mostró satisfecho con la acogida del público, aunque reconoció que el arranque en taquilla no fue tan fuerte como esperaban. “Sentimos que hemos llegado a distintos públicos: desde jóvenes hasta quienes han seguido la saga desde el inicio. Pero la competencia ha sido evidente, con películas como 'Fórmula 1' y 'Lilo & Stitch', que siguen arrasando en cartelera”, explicó.

Elenco de 'Locos de amor, mi primer amor'. Foto: Andina Noticias

Pese a los retos, Vernal se mostró orgulloso del trabajo realizado, destacando que fue la primera experiencia como director para Miguel y también su debut como coproductor, rol que compartió con otros jóvenes del equipo. “Estoy muy contento con el tipo de crítica que hemos recibido, tanto la buena como la mala. Este proyecto ha significado mucho para todos los que estuvimos involucrados, y nos sentimos satisfechos con el resultado final”, agregó.

Su primera vez como productor en una película peruana

Aunque inicialmente fue convocado como actor en 'Locos de amor, mi primer amor', Thiago Vernal terminó dando un paso clave en su carrera: debutó como productor. Todo surgió en medio del rodaje, cuando, gracias a la cercanía y confianza que fue construyendo con el director Miguel Zuloaga, se abrió una conversación sobre temas financieros que afectaban directamente la continuidad del proyecto.

“Miguel me comentó sobre algunos gastos que pensaba cubrir, y fue ahí donde le propuse asumir una parte de esa inversión. Le dije: ‘oye, me gustaría dar ese paso y quizás, en vez de que lo cubra Tondero, puedo hacerlo yo’”, contó Vernal. Aunque su rol principal seguía siendo el de actor, el joven de 20 años comenzó a ver versiones preliminares del filme, aportando ideas para mejorar el ritmo narrativo y la estructura general. “Discutimos sobre ciertas escenas, sobre cómo ordenar algunas partes o incluso si había que eliminar algo", reveló.

La respuesta a 'Ouke' por críticas por su faceta como productor

Thiago Vernal respondió a la polémica generada por un comentario en el pódcast Ouke, donde se decía: “¿Qué se puede esperar de una película escrita por Bruno Ascenzo y producida por Thiago Vernal?”. "Mi comentario en redes sociales fue básicamente desde la posición de criticar algo sin haberlo visto. Están mal informando (...) decir que es una película producida por Thiago Vernal es mal informar, porque es venderla como si yo fuese el único productor y yo soy uno de los productores, inversionista", expresó.

Respecto a su relación con Macla, aclaró que nunca hubo una intención de generar conflicto personal, sino de responder a lo que observó circulando en redes. “Si ellos hubieran visto la película y luego hubiesen dicho ‘no nos gustó, pero que la gente saque sus propias conclusiones’, no tendría nada que decir. El problema es que se lanzaron frases como ‘película de blancos’, que son términos que dañan más de lo que aportan. En un país donde hacer cine es tan difícil, me parece injusto que entre nosotros mismos nos cortemos las alas”, expresó con firmeza.

Finalmente, Thiago se refirió a las críticas del público en general, dejando en claro que acepta con madurez las opiniones diversas. “Hay personas que me han escrito y me han dicho que no les gustó la película, y yo lo respeto totalmente. No tiene por qué gustarle a todo el mundo. Pero lo que me molestó de ese pódcast es que partieron desde la desinformación, y eso sí afecta", acotó.

Thiago Vernal responde Yacla Yamada: "No me dolió, pero me sorprendió verla ahí"

Además, Thiago Vernal también se refirió directamente a la participación de Macla Yamada en el pódcast 'Ouke', luego de que sus declaraciones formaran parte del clip que se viralizó en redes sociales. “No me dolió, me sorprendió verla ahí. Yo no seguía ese pódcast y es verdad que no estuve tan informado, y es verdad que ella dijo que debí haber visto el segmento completo… por ahí que es verdad, y yo accioné rápido y comenté rápido desde mi punto de vista”, explicó el actor. A pesar de reconocer que su reacción pudo haber sido impulsiva, expresó su desconcierto al ver a una colega del medio artístico involucrada en una crítica que percibió como despectiva hacia la película.

“De algo que yo pienso, no solo de ese video, sino en general, como actores… al menos lo que yo veo es una crítica mala o despectiva hacia la película. Y ella, siendo actriz, no empatizar con eso, o al no haber dicho algo con respecto a que es mi primera experiencia como productor… me sorprendió un poco”, añadió Vernal.

La crítica de Thiago Vernal a 'Locos de amor, mi primer amor'

El actor peruano fue autocrítico al hablar sobre 'Locos de amor, mi primer amor' y señaló algunos puntos que, desde su perspectiva, no terminaron de funcionar del todo. “Ha sido una película donde se han cortado muchas cosas, hubo algunas cosas en la película que no han terminado de cerrar al 100% (...) Creería que una crítica para la película es que hay momentos donde hay ciertos mensajes que se sobreponen de una manera en la que la gente podría sentirlo forzado”, indicó.

Además, Vernal señaló que algunas escenas pudieron resultar confusas para el público. “Podrían salir de un texto que, no sé, la gente como que no lo entiende de dónde viene. Hay algunas escenas que la gente no le encontró mucho sentido y lo entiendo”. También reflexionó sobre el momento del lanzamiento y la estrategia de promoción: “La película la terminamos de trabajar en octubre, hace un mes salió el tráiler y realmente hemos podido salir o anunciar antes la película”.

Pareja LGBT en 'Locos de amor, mi primer amor'.

Sobre la inclusión de una pareja LGTB en la historia, Vernal aclaró que ese no fue el foco principal del filme, aunque sí uno de los temas que más llamó la atención. “Creo que es lo que más ha destacado, pero no es la historia principal, no es el enfoque principal. La película habla sobre diferentes tipos de amor (...) El amor de Ray (personaje LGTB) claramente es sobre la apertura familiar de decir cómo uno se siente, el poder confesarle a su familia que puede ser homosexual o cómo uno se sienta. Era algo que sabíamos que iba a pasar”, expresó para La República.

Defiende a Bruno Ascenzo y arremete contra Carlos Orozco

Luego de que Carlos Orozco, conductor de 'Ouke' comentara que “el cine peruano necesita liberarse de Bruno Ascenzo”, Thiago Vernal salió en defensa del guionista nacionl “Honestamente, a mí me parece que Bruno, además de ser un guionista y actor tremendo, es una persona increíble. Él sabe perfectamente cómo tomar estas críticas”, expresó Vernal, restando peso a las declaraciones de Orozco y destacando la trayectoria de uno de los guionistas de la última entrega de la saga 'Locos de amor'.

Para Vernal, la crítica lanzada contra Ascenzo parte de una postura simplista. “Me parece que es una posición muy fácil (la de Orozco) el decir ‘el cine peruano necesita liberarse de ti’. Si cree que es muy fácil escribir una película, que él diga a qué guionista hubiese puesto él”, respondió. Además, recordó que Bruno no fue el único responsable del guion de 'Locos de amor, mi primer amor': “A mí Bruno me parece muy talentoso y él no es el guionista principal, es uno de los guionistas; son tres en total”.