El cantante argentino Alex Vilas, quien se hizo popular en TikTok hace unos años gracias a su parecido físico con Charly García, llegará a nuestro país para ofrecer un gran concierto este viernes 8 de agosto en La Estación de Barranco, donde hará un repaso por la extensa carrera de García. Las entradas ya están disponibles en Vaope.

Alex Vilas, quien cuenta con más de 300 mil seguidores en Instagram, se ha posicionado como el mejor imitador de Charly García. En su visita al Perú, el argentino interpretará los diferentes temas que volvieron popular a García, tanto como solista, con Sui Géneris, Serú Girán, La Máquina de hacer pájaros y más.

Alex Vilas interpretará los grandes éxitos de Charly, tanto en solitario como con Sui Géneris y Serú Girán, en su visita a Perú. Foto: difusión

Alex Vilas es más que un imitador



La historia de Alex, un argentino con un notable parecido a Charly García, es realmente singular. Durante el día, se desempeña como profesor particular de matemáticas, física y álgebra, pero su apariencia le ha permitido realizar tributos al famoso músico en diversos escenarios de Argentina y otros países. Físicamente, Vilas comparte las características de Charly: es alto, delgado, pálido, con un andar desgarbado, bigote bicolor y un cigarrillo en la boca.

En una entrevista con CNN en español, Alex compartió: “Mucha gente que se acerca a pedirme una foto piensa que soy Charly. No me molesta, pero es inusual. A veces, debo admitir que no puedo rechazarlo porque la gente”.

Alex Vilas llegó a la pantalla grande



Su popularidad ha crecido, especialmente tras descubrir TikTok, donde comenzó a recibir numerosas invitaciones para presentaciones. Este parecido también le ha abierto las puertas al cortometraje ‘Alguien en el mundo piensa en mí’, dirigido por Ezequiel González Dardik.



“Charly es el artista más influyente de la música en los últimos 50 años. Yo soy el mejor, cantando los temas de Charly soy el mejor sin ninguna duda. Y lo digo sin fanfarronear. No soy el mejor en el sentido técnico, pero sí desde el corazón. Nosotros no hacemos una caracterización como otros que se la pasan diciendo Say No More. Eso me chupa un huevo. Nosotros tocamos y nos gusta”, comentó en otra entrevista para Infobae.