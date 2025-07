UB40, una de las más grandes agrupaciones de reggae en el mundo, regresa a nuestro país junto a Ali Campbell, su vocalista original. El espectáculo se realizará el jueves 11 de setiembre en Arena 1 de la Costa Verde y contará con artistas invitados de la talla de Pochi Marambio y Tierra Sur. Las entradas están a la venta en Joinnus.



La agrupación Tierra Sur, quizás el nombre más destacado del reggae en nuestro país, será el encargado de abrir el show de UB40 y Ali Campbell, intérprete de los más grandes éxitos del conjunto británico. ‘Mi Marimba’, ‘Llaman a la puerta’, ‘Hierba mala’, 'Canto a los santos', entre otras canciones, sonarán previamente al reencuentro de los ingleses con el público peruano.

Entradas para el concierto de UB40



UB40 y Ali Campbell volverán a Lima para presentarse el jueves 11 de setiembre en Arena 1 de la Costa Verde. Las entradas estarán con un descuento especial del 25% con tarjetas de Interbank únicamente el viernes 11 y el sábado 12 de julio a través de Joinnus.



En el show, que marcará su reencuentro con el público peruano tras una década de ausencia, habrá un homenaje especial para Astro, emblemático trompetista y percusionista de UB40, quien falleció a los 64 años en noviembre de 2021, tras una breve enfermedad.

UB40 celebra más de 45 años de trayectoria y 70 millones de discos vendidos. Foto: difusión

“Astro ha dejado un vacío inconmensurable. Ya no podemos tocar algunas de sus canciones, porque tenía un estilo tan único que no pudimos conseguir que alguien lo sustituyera. Simplemente no funcionaba. Tenía una pasión por la melodía, lo que lo diferenciaba de otros cantantes de reggae”, señaló Campbell, quien fue amigo y compañero de banda del trompetista.

Trayectoria de la agrupación UB40



Con una trayectoria que abarca 45 años y más de 70 millones de discos vendidos, la agrupación ha alcanzado reconocimiento global gracias a éxitos como ‘Cherry Oh Baby’, ‘Please Don't Make Me Cry’, ‘Kingston Town’, ‘Red Wine’, ‘Higher Ground’ y ‘Here I Am’ (‘Come and Take Me’). Estas canciones no solo han dejado una huella en diversas generaciones, sino que también han contribuido significativamente a la difusión del reggae en todo el mundo.



“Tengo la mejor banda de reggae del mundo. Todos son músicos experimentados, que han pasado toda su vida en bandas profesionales y me siento muy seguro con ellos. Tocamos todos los éxitos porque es lo que la gente quiere escuchar. Llevamos muchos años desarrollando este repertorio y siento que la gente se entusiasma cuando lo escucha, dejamos mucha buena vibra por dondequiera que tocamos”, sostuvo Ali Campbell, una de las estrellas de reggae más grandes en el mundo.