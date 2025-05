Este domingo 4 de mayo, Patricio Suárez-Vértiz sorprendió en su participación en 'El valor de la verdad' al compartir una reveladora anécdota sobre su relación con Charly García. El músico peruano confesó que estuvo tres días de fiesta con el legendario rockero argentino, momentos llenos de historias que ahora reveló entre risas. La confesión llegó cuando el conductor, Beto, le preguntó de manera directa: “¿Estuviste de juerga tres días con Charly García?”.

La respuesta de Patricio fue inmediata, intentando desviar la pregunta con humor: “Ay, Dios… aprieta el botón”. No obstante, pronto se mostró dispuesto a contar más, y entre risas, confesó: “Parecían siete días, pero fueron tres días de 'juerga'. Sí”. De esta forma, el músico detalló cómo esos tres intensos días de fiesta con Charly García se convirtieron en una experiencia inolvidable, llena de anécdotas, y el toque único de un ícono del rock argentino, conocido por su personalidad impredecible.

Patricio Suárez-Vértiz revive su inolvidable fiesta con Charly García

Tras la confirmación del polígrafo sobre la veracidad de su historia, Patricio Suárez-Vértiz comenzó a relatar los detalles de aquellos tres días de fiesta con el legendario Charly García. En su relato, no solo se refirió a la energía del encuentro, sino que también reveló que la recordada animadora infantil. Yola Polastri, también estuvo presente en la celebración. “Estaba Yola, yo soy ‘burbujito’”, comentó entre risas, generando la carcajada de Beto Ortiz y el resto de los presentes.

El músico peruano compartió con humor cómo se dio su reencuentro con Charly García, quien lo saludó de una forma muy peculiar. “Estábamos en el aeropuerto, bajamos del avión y me dice, ‘¿Patricio, cómo estás?’, y le digo, ‘¡ah! ¿Cómo te acuerdas de mí?’”, recordó Suárez-Vértiz. A lo que García respondió de manera despreocupada: “Soy boludo, pero no cojud…”.

Este encuentro se produjo después de la presentación de Charly en la famosa Feria del Hogar, evento donde Patricio también se presentó junto a su banda Arena Hash. Así comenzó una fiesta que se volvería inolvidable, llena de anécdotas y momentos memorables junto al excéntrico rockero argentino.

Patricio Suárez-Vértiz revela cómo conoció a Charly García

En otro momento, Patricio Suárez-Vértiz recordó con detalle su primer encuentro con el mítico Charly García, una historia que ocurrió en Miami, cuando ambos coincidieron en el mismo hotel. El músico peruano estaba tomando un trago en la piscina cuando, de repente, un hombre flaco se sentó a su lado. “Yo decía: ‘¿Por qué me mira así?’... Le dije: ‘Tú no eres Charly García’”, relató Patricio, fiel a su estilo.

Aquel encuentro casual derivó en una conversación en la que Patricio le contó a Charly que tenía su propia banda, y el argentino, sin pensarlo, le ofreció tocar con ellos. Sin embargo, cuando fue al estudio de grabación a ver a García, pero lo que encontró allí fue algo fuera de lo común: “Estaba vestido de Batman. Yo decía: ‘¿Cómo vamos a llevarnos a ese loco?’”. Aunque inicialmente decidieron no incluirlo en el show por su estado, el destino tenía algo reservado para ellos.

Más adelante, se encontraron en otra fiesta, donde tuvieron la oportunidad de tocar una canción en el piano. “Ya todos estábamos pasados de vueltas. A las 3 a.m. me siento en el piano y empiezo a tocar Jealous Guy de John Lennon. Y en eso viene Charly, me dice: ‘¡Arrímate, arrímate!’ (...) Al final, todos aplaudieron. Yola, que todavía estaba consciente, también. Entonces se me acerca ‘La Bruja Suárez’, el que tocaba la armónica con Charly, y me dice: ‘Esto es histórico, loco. ¡Charly no comparte el piano con nadie!’”, rememoró Patricio, destacando lo especial del momento.