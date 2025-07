Andrea San Martín, figura de la farándula peruana, reapareció en sus redes sociales para hablar con franqueza sobre el método que aplica en la formación de sus hijas, especialmente de su primogénita. A través de publicaciones en Instagram, la influencer detalló que desde temprana edad ha enseñado a su hija mayor a desenvolverse sola, apostando por una crianza basada en la responsabilidad y la autonomía, lo cual, le ha valido las críticas de sus seguidores y su propia familia.

La también exchica reality brindó estos comentarios poco después de que su expareja, Juan Víctor Sánchez, la acusara públicamente de no permitirle ver a su hija durante diez meses. Aunque no se refirió directamente a esta denuncia, San Martín sí aprovechó el momento para explicar cómo ha manejado la educación de sus menores y cómo se ha enfrentado a las opiniones ajenas sobre su rol como madre.

Andrea San Martín revela fuertes comentarios por su forma de criar a su hija

Mediante historias compartidas con sus más de un millón de seguidores en Instagram, Andrea San Martín mostró clips de su hija mayor en diferentes actividades escolares y sociales. “Jamás estuve detrás de ella en el colegio; bastó con explicarle las cosas y dejarla fluir”, comentó la ojiverde.

La hija de Andrea San Martín, según la propia influencer, ha adoptado con naturalidad hábitos de responsabilidad, como entregar tareas a tiempo o pedir lo que necesita sin necesidad de que se lo recuerden. “Si no me entregan la agenda, no la firmo; si no me piden las cosas a tiempo, no se las doy. ‘Es muy pequeña’, me decían…”, escribió en una de sus publicaciones, dejando entrever que su método ha generado resultados positivos en la formación de su pequeña.

Andrea reconoció que ha sido objeto de críticas, incluso por parte de miembros de su propia familia, quienes consideraban que su manera de hablarles a sus hijas era demasiado “cruda”. A pesar de ello, la influencer aseguró que mantuvo firme su postura. “No les hables tan crudo, me dijeron... Hice todo lo contrario y no me arrepiento. No existía el 'titi', siempre fue el carro”, expresó contundente.

En la misma línea, enfatizó que la manera en que se dirige a sus hijas fue clave para ganarse su respeto desde pequeñas. “Recuerdo cómo me criticaba hasta mi familia, pero eran mis hijas y así me hice respetar. Hoy admiro su forma de expresarse”, concluyó.