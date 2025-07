Christian Cueva reapareció desde Ecuador con desgarradoras declaraciones, luego de que se difundieran imágenes del cumpleaños número 11 de su hija menor con Pamela López, quien la pasó sin la compañía de sus padres. El futbolista hizo un mea culpa y reconoció que no ha sido un buen papá, pero aseguró que este es el momento de enmendar sus errores para ser el mejor.

"Siempre hay que hacer un mea culpa y hacerse caso de las cosas. Sobre todo, porque tengo tres niños que amo y extraño con toda mi alma, pero al final y a la larga, sé que Dios pone todo en su lugar. Yo no voy a decir que soy el mejor papá y si realmente no lo fui, o quizás no lo esperan así, es el momento que yo pueda arreglar lo que tenga que arreglar para ser mejor papá. Pongo todo en las manos de Dios", reveló Christian Cueva en una entrevista para ‘El canal del fútbol’ de Ecuador.

Christian Cueva afirma que no le desea a nadie los problemas que ha tenido

Durante la entrevista con el medio ecuatoriano, Christian Cueva se sinceró sobre el difícil momento personal que atraviesa. El futbolista reveló que no le desea a nadie las situaciones que ha vivido, pero que sigue luchando por el bienestar de los tres pequeños que tiene en común con Pamela López.

"Tengo 3 niños maravillosos por los que tengo que seguir luchando. He tenido que hacer un blindaje en mi vida, en mí, por situaciones que paso en el tema personal. Sinceramente, no se lo deseo a nadie. Las cosas pasan por algo, Dios sabe por qué hace las cosas, me queda enfocarme en el fútbol", confesó el futbolista del Emelec.

¿Por qué Pamela López estuvo ausente en el cumpleaños de su hija menor?

La hija menor de Christian Cueva y Pamela López cumplió 11 años en la compañía de sus hermanos y hermanastra Fabiana López. Como bien se sabe, el futbolista no pudo estar con su pequeña debido a sus compromisos deportivos en Ecuador y sus problemas legales con López.

En el caso de la madre, según lo compartido en su Instagram, tampoco estuvo con la menor, ya que se encontraba trabajando: primero animando un evento junto a su pareja, Paul Michael, en Chimbote. Luego compartió imágenes en una fiesta.

No obstante, la empresaria sí le dedicó un emotivo mensaje a través del Instagram. "Mi princesa hermosa que cumple años hoy y aunque es el primer año que no estuvimos juntas físicamente recibiendo las 12 (por temas de trabajo), tu hermana mayor resolvió tal cual lo haría mamá como tradición. (...) El amor que siento por ti es real y va más allá que este simple post o un obsequio, lo que tu madre siente por ti es amor puro y sincero y no dejaré de demostrártelo hasta el fin de mis días", escribió Pamela López.