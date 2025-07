El mundo del espectáculo peruano ha sido escenario de múltiples confesiones que, con el paso del tiempo, siguen dando de qué hablar. Una de ellas ocurrió en 2016, cuando Ricardo Zúñiga, más conocido como el ‘Zorro’ Zupe, protagonizó un comentado momento durante una conversación televisiva con Tilsa Lozano. En plena charla, y entre risas cómplices, el personaje mediático lanzó una frase que dejó entrever un presunto vínculo íntimo con el torero español Antonio Pavón: “Yo con dos [toreros]”, dijo el influencer. Lo que más llamó la atención fue que, justo en ese instante, apareció una imagen de Pavón con el rostro cubierto, mientras la conductora lanzaba una de sus frases más icónicas: “Pero todo está muy bien”.

Años después, el tema volvió a encenderse cuando Antonio Pavón se sentó en el temido sillón rojo de 'El valor de la verdad'. Durante su participación, el español respondió sin tapujos a preguntas sobre sus romances con figuras de la farándula como Sheyla Rojas, Andrea San Martín y Paula Manzanal. Sin embargo, el momento más tenso ocurrió cuando Beto Ortiz le preguntó directamente por su supuesta relación con el ‘Zorro’ Zupe. Aunque Tomate Barraza evitó que respondiera al presionar el botón rojo, Pavón dejó entrever que aún conserva buenos recuerdos de Zúñiga, al punto de enviarle un beso al aire, reavivando así una antigua confesión que muchos creían olvidada.

Zorro Zupe habla sobre su presunto affaire con Antonio Pavón

La aparición de Antonio Pavón en 'El valor de la verdad' el pasado 6 de julio ha generado múltiples reacciones, pero una de las preguntas más comentadas fue la relacionada con su presunto affaire con Ricardo Zúñiga, conocido popularmente como el ‘Zorro’ Zupe. Aunque el español no pudo responder directamente debido a que su amigo ‘Tomate’ Barraza presionó el botón rojo, el beso que lanzó al aire y su sonrisa cómplice bastaron para alimentar la especulación. Frente a la ola de comentarios, Zupe decidió hablar al respecto y lo hizo con serenidad en una entrevista concedida a Trome.

Lejos de causar incomodidad, el excomentarista de televisión adoptó una postura conciliadora y sin rodeos. “Lo recuerdo y no me incomoda lo que contó”, expresó, dejando claro que no hay resentimientos hacia Pavón, a quien considera un amigo entrañable dentro del círculo de la farándula peruana. “Pavón es una persona adorable, lo quiero mucho”, añadió. Además, subrayó que prefiere enfocarse en los momentos positivos compartidos con el torero español: “Me quedo con los recuerdos bonitos”.