La participación de Antonio Pavón en la edición del domingo 6 de julio de 'El valor de la verdad' sigue dando qué hablar, especialmente por una pregunta que dejó a todos sorprendidos. En medio de las confesiones sobre sus romances con figuras como Sheyla Rojas, Andrea San Martín y Paula Manzanal, Beto Ortiz lo confrontó sobre un presunto affaire con Ricardo Zupe, conocido como el ‘Zorro’.

Aunque Tomate Barraza intentó frenar la respuesta presionando el botón rojo, Pavón no dudó en lanzar un beso al aire y recordar al excomentarista con cariño. Poco después, Zupe rompió su silencio en entrevista con Trome y se mostró sereno: “Lo recuerdo y no me incomoda lo que contó", afirmó, minimizando cualquier tipo de controversia con el torero español, quien es uno de sus amigos más cercanos de la farándula peruana.

¿Qué dijo Zorro Zupe sobre su affaire con Antonio Pavón?

Lejos de mostrarse incómodo o molesto por la mención pública de Antonio Pavón en 'El valor de la verdad', Ricardo Zupe —más conocido como el Zorro Zupe— optó por una postura conciliadora y afectuosa. En declaraciones para Trome, expresó: “Pavón es una persona adorable, lo quiero mucho”, dejando en claro que entre ambos existe una relación basada en el cariño y el respeto mutuo.

Además, Zupe señaló que prefiere enfocarse en los momentos agradables que vivieron juntos, restando importancia a los rumores o interpretaciones malintencionadas. “Me quedo con los recuerdos bonitos”, afirmó, subrayando que no le incomoda que se revivan ciertas anécdotas del pasado.

Antonio Pavón habla sobre el Zorro Zupe en 'El valor de la verdad'

Durante su participación en 'El valor de la verdad', Antonio Pavón fue sorprendido con una pregunta directa sobre un presunto affaire con el ‘Zorro’ Zupe. Sin embargo, antes de que pudiera responder, su amigo y acompañante en el set, Carlos ‘Tomate’ Barraza, presionó el botón rojo para evitar que el español se pronunciara al respecto. Pese a la intervención, la reacción de Pavón no pasó desapercibida: una sonrisa evidente provocó que Beto Ortiz lo interrogara. “¿Y tú por qué te ríes?”, le preguntó el conductor. “Porque me estoy acordando de aquel momento”, respondió el europeo.

Aunque las reglas del programa le impidieron profundizar en el tema, Pavón aprovechó para enviarle un mensaje lleno de afecto al excomentarista de espectáculos. “Zorrito, te quiero mucho. I’m sorry. I’m sorry. Como le digo yo, ‘Puchis’, te quiero”, expresó con ternura mientras sonreía. Acto seguido, le lanzó un beso a la distancia, un gesto que provocó sorpresa y comentarios tanto en el set como en redes sociales.